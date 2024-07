Marjorie de Sousa, firme en no dejar que Julián Gil conviva con su hijo: "No me preocupa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace años Marjorie de Sousa y Julián Gil sostienen un fuerte pleito por la guardia y custodia del hijo que tienen en común, Matías, quien ya tiene 7 años de edad. Recientemente la villana de telenovelas de Televisa fue captada por la prensa y de inmediato la cuestionaron sobre la nula convivencia que tiene su exmarido con el menor, luego de que el actor se le fuera encima en varias ocasiones.

Como se sabe, la intérprete venezolana y Julián Gil sostuvieron una relación que terminó abruptamente a escasos meses después de haber recibido a su único hijo y hasta la fecha la famosa expareja continúa siendo protagonista de dimes y diretes en los medios de comunicación. Recientemente el exgalán de Televisa mostró su molestia con la producción del programa Hoy por haber presentado a Matías como "el hijo de Marjorie", ignorándolo por completo.

Marjorie de Sousa habló de su polémica con Julián Gil

Durante su más reciente encuentro con los reporteros, la villana del melodrama Amores verdaderos externó su negativa para hablar del padre de su hijo, pero lo que sí hizo fue recordar cuando el argentino la dejó sola a poco tiempo del nacimiento de su hijo: "No voy a hablar de eso mi amor, yo estoy bien conmigo, cuando tú estás bien contigo no existe otra cosa. No tengo nada qué decir mi amor, los quiero, Dios los bendiga", expresó en primera instancia la artista.

Luego De Sousa defendió su postura y ante los señalamientos que ha recibido por no dejar convivir a su ex con el pequeño Matías, replicó: "Muy tranquila, y la verdad es que cuando tú vas de la mano de Dios, mira, no hay nada que te pueda perjudicar, y lo repito siempre, cuando uno tiene un hijo, uno solito sabe todo lo que es capaz de hacer por un hijo y porque tu hijo esté bien", expresó la también cantante.

Y después fue cuando Marjorie recordó que vivió el inicio de su maternidad sin la compañía de Gil. "Sobre todo quedarse sola en una etapa tan importante como esa, recién parida, enfrentar todo eso sí está rudo, pero bueno ya, eso pasó hace tantos años", manifestó. Finalmente, Marjorie de Sousa aseguró a medios como Venga la Alegría, que no tiene miedo a recibir alguna represalia por parte de Matías cuando este crezca y se entere del motivo de distanciamiento con su padre.

No tengo nervios de nada porque estoy muy segura de lo que he hecho con mi hijo y lo he criado muy bien, entonces no me preocupa", remató.

Fuente: Tribuna