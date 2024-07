¿Molesto? Alejandro Gou le manda fuerte recadito a Juan Osorio por 'robarle' a María León

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido productor de teatro, Alejandro Gou, acaba de ser cuestionado sobre su postura ante la supuesta traición del creador de contenido en TV, Juan Osorio, quién acaba de incursionar en las puestas en escena apenas este 2024, por lo que ante las cámaras de los medios de comunicación le envió un fuerte recadito a su colega del medio por supuestamente robarle a María León de su obra para la suya, ¿acaso está molesto?

A un par de semanas del estreno de Aventurera, Osorio ha sido constantemente hostigado por las terribles criticas por parte del público, y de su expareja, Niurka Marcos, por haber elegido a la actriz de origen ruso, Irina Baeva, asegurando que no tenía talento para hacer el papel protagónico. Tal parece que todos estos comentarios lo llevaron al borde y despediría a la estrella de la obra, aparentemente buscando a León para que la reemplace.

Aunque no tendría nada de malo estos cambios para mejorar su obra, el problema detrás de que sea María la elegida, es que desde hace varios años trabaja en el teatro de la mano de Gou en puestas en escena como Jesucristo Superestrella, que está cerca de un reestreno con ella como parte del elenco, por lo que la prensa en su primera oportunidad, no dudó en cuestionarle a Alejandro que pensaba de esta situación, este fue muy contundente con su opinión.

Alejandro con María y parte de su equipo de teatro. Internet

Según lo dicho por Gou, la ganadora de ¿Quién Es La Máscara? no va a irse a Aventurera, pues él habló con ella y recibiría como respuesta una promesa de que no se iría y lo dejaría de la nada, pero reconoció que Juan sí se llevó a varios de sus bailarines, señalando que fue un duro golpe, pero que no está molesto: "Yo no soy dueño del talento en México, pero sí hay una ética entre productores que debemos respetar nuestros elencos y de repente, de la noche a la mañana me enteré que seis bailarines ya no estaban en mis obras porque ya estaban ensayando en Aventurera".

Tras esto, declaró que no tendrá problemas con el padre de Emilio Osorio por eso, pues señala que en el mundo del espectáculo todos tienen derecho a su oportunidad, pero que sí hay códigos que Juan rompió: "Hay códigos de honor entre productores, y no puedes quitarte a tus actores, pero Juan es mi amigo, lo quiero mucho, lo entiendo. Me dijo que no sabía, pero no pasa nada, somos amigos". Cabe destacar que no quiso hablar sobre Aventurera, asegurando que no la ha visto y no tiene una opinión, pero que todo buen productor hace los cambios necesarios cuando falla, y bien puede componer el error o cerrarla.

Finalmente Alejandro destacó que él no piensa en la posibilidad de incursionar en televisión como productor de serie o melodramas, ya sea en Televisa o TV Azteca, recalcando que en realidad él no piensa dejar lo que ya conoce y a lo que es bueno haciendo, pues además está feliz: "Zapatero a tus zapatos, yo me dedico a hacer teatro, espectáculos y hay gente que se dedica a hacer series, televisión, que lo hace muy bien, yo me quedaré en el teatro".

Fuente: Tribuna del Yaqui