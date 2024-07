"No mam... pen...": Raúl Araiza da cachetada a José Eduardo Derbez en 'Miembros Al Aire'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador de TV y actor, Raúl Araiza, causó gran conmoción entre sus miles de fans, junto a su famoso colega, Paul Stanley, pues mientras que este trataba de calmar las quejas y llantos del actor y comediante, José Eduardo Derbez, el denominado 'Negrito' le dio tremenda cachetada al aire de Miembros Al Aire, recibiendo como repuesta más quejas como "no mam... pen...", por este motivo.

Desde hace varios años que Araiza y el hijo de Eugenio Derbez han trabajado juntos en el programa nocturno que se transmite por Univisión, y en ese tiempo suelen ser tendencia por la manera tan pesada en la que suelen llevarse, pues se insultan o incluso se dan de empujones y golpes a modo de juego, sin embargo, esto siempre ha sido criticado y afirman que llegará un momento en que en verdad uno se enoje por sus bromas y comentarios tan pesados.

Y recientemente, en el programa nocturno, durante la visita del doctor experto infectólogo, José Martínez, quién se presentó para hablar de la importante de vacunarse en contra del Virus del Papiloma Humano, los dos presentadores se dieron de empujones y al final el actor de La Desalmada decidió calmar los gritos y quejas de su colega con una cachetada, a lo que esté no se contuvo y siguió con su escándalo en el foro ante las cámaras.

Raúl golpea a José Eduardo para centrarlo. Captura del canal de YouTube de Univisión

Por fortuna, en esta ocasión la cachetada que el presentador del programa Hoy le dio al también actor de series como El Roomie, no fue por una pelea entre ellos y las quejas de Derbez no eran en contra de nadie, sino que eran por el miedo que le generaba el aplicarse la vacuna contra la mencionada enfermedad, por lo que Araiza como un método de motivación para que José Eduardo dejara atrás su ataque de pánico le dio la bofetada y después una segunda, aunque más leve.

Cabe mencionar que al final, el hijo de Victoria Ruffo aceptó ponerse la vacuna, pero pidió a sus colegas que no le soltaran la mano, pues en realidad si le daba mucho miedo, incluso no dejaba de decir "ya wey", "no mam... pen...", mientras el resto lo alentaba para que fuera más valiente, e incluso el especialista se río divertido de su actitud y señaló que deberían de darle un osito de peluche para que abrazara como los niños.

