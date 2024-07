No solo Irina Bavea: Juan Osorio abandonaría producción de 'Aventurera' por fuerte motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que Irina Baeva en realidad no sería la única en abandonar Aventurera, puesto a que después de que se asegurara que el próximo 18 de julio la actriz de origen ruso ya no será 'Elena Tejero', recientemente comenzó el rumor de que el productor de melodramas, Juan Osorio, también se bajaría del barco por un muy fuerte motivo. Al parecer será un habitante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Desde hace varios meses que Osorio trabaja para llevar al público la versión que actualmente maneja de la tan reconocida obra de teatro. Lamentablemente el éxito esperado no fue alcanzado, y en su lugar le ha llovido un sin fin de criticas en las que se le ha pedido que saque a la pareja de Gabriel Soto y que afirman que cometió un grave error al elegirla. Al parecer estos comentarios le han afectado al punto que sí buscaría el reemplazo de la rusa en su personaje e incluso él mismo bajarse del barco.

Esto pues se ha comenzado a rumorar que el productor de melodramas como Mi Corazón Es Tuyo, va a ser uno de los habitantes de la segunda temporada del reality show anteriormente mencionado. Como Juan no ha dado muchas declaraciones al respecto, cuando su hijo y la hermana de este, Romina Marcos, fueron captados por la prensa en una alfombra roja en evento de influencers, no dudaron en cuestionarle sobre este rumor, a lo que ambos rompieron en risas y el joven exclamó: "No mam..., ojalá sea verdad".

Juan Osorio. Internet

Tras esto, el joven actor de Mi Marido Tiene Familia, quiso aclarar que él en realidad no podía dar una respuesta certera, ya sea sí o no, pues confesó que tras dividir sus caminos profesionalmente, en realidad no sabe los siguientes movimientos de su padre en ese aspecto, así que dijo que todo podría pasar: "Mira, hoy en día nosotros estamos haciendo nuestra carrera por nuestro lado, está muy cab..., estamos muy cansados, pero, eso ha permitido que él esté en su trabajo y yo en el mío, entonces no sé, podría ser que sí".

De igual forma, dejó entrever que tal vez sí confirmé que será parte de dicho programa: "Lo que sí sé, es que van a decir algo al final de la novela, o sea no les prometo nada, pero es muy probable que de pronto sí". Finalmente, recalcó que en su opinión sería muy divertido ver a su padre en el reality show, pues de repente también tenía una actitud bastante loca que si lo hacía de vez en cuando alguien impredecible.

Fuente: Tribuna del Yaqui