¿Sale del clóset? Exnovio de estrella de TV Azteca revela la fuerte verdad de su separación

Ciudad de México.- El cantante del regional mexicano, Paolo Rubboli, recientemente brindó una entrevista en la que rompió el silencio sobre su tan polémica separación de Toñita, afirmando que el había una fuerte verdad detrás de su decisión de haberle puesto final a su historia de amor con la estrella de TV Azteca, ¿acaso salió del clóset?. Como se sabe, Paolo desde hace meses es perseguido por el rumor de que sería gay.

Hace poco más de dos años que Toñita en Las Estrellas Bailan en Hoy, confirmó que el hombre con el que estuvo casada más de una década y con el que comparte a su única hija, lamentablemente se habían separado por una infidelidad, lo cual la dejó devastada y afectó bastante su salud mental. La reconocida cantante siempre ha sido sincera al señalar que padece de crisis de ansiedad y depresión desde hace varios años.

Poco después de esta separación, la intérprete de Me Quedo Con Los Dos, comenzó una relación con Paolo, al cual no han parado de lloverle comentarios como que es "gay de clóset" y también criticas por su romance, a lo cual ambos solamente se reían y bromeaban, destacando que estaban felices y no harían caso a los comentarios de los demás. Lamentablemente, tras varios meses juntos, los cantantes a través de Instagram confirmaron que decidieron ponerle fin a su relación.

Toñita y Paolo

Aunque en el momento de dar el anuncio de su ruptura no revelaron los motivos, ahora, durante un evento, Rubboli atendió a la prensa como siempre y confesó que la decisión de su separación fueron problemas personales de la exintegrante de La Academia con su hija. Paolo no dijo qué es lo que pasaba con certeza, pero sí confesó que la cantante le pidió espacio para poder dedicarse 100 por ciento a su hija de alrededor de 16 años, la cual ya en una ocasión trató de quitarse la vida.

Con respecto a los rumores de sus presuntas preferencias al género masculino, el también intérprete señaló que esas eran simples habladurías que no deberían de creerse, pues en realidad si fuera gay lo diría con orgullo y más porque él defiende y apoya la causa de la comunidad LGBTQ+, destacando que tiene amigos cercanos y trabajadores de su equipo que eran parte de la comunidad, que respeta, admira y quiere mucho, así que de serlo todos ya lo sabrían.

Fuente: Tribuna del Yaqui