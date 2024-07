Tras divorcio y salir del clóset, exactriz de Televisa da triste noticia en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien inició su carrera en Televisa y que hace unos años sorprendió al salir del clóset, nuevamente se apoderó de la atención de la prensa debido a que apareció en el programa Ventaneando compartiendo una triste e inesperada noticia. Se trata de la guapísima M'Balia Marichal, quien recientemente contrajo matrimonio con un hombre trans, identificado como Alex Tinajero.

En días pasados la intérprete, que actuó en el desaparecido programa Chiquilladas y se dedicó un poco al teatro, platicó otra vez con reporteros de Ventaneando y les informó de la radical decisión que había tomado. A pesar de que a inicios de este año había revelado que estaba a punto de iniciar un tratamiento para tener un hijo con su esposo, en esta ocasión la cantante de OV7 informó que esta opción médica tendrá que esperar más tiempo.

La artista de 45 años explicó que debido a que no pudo ajustar una fecha exacta con su médico, el tratamiento de fertilización in vitro no se pudo realizar por agendas: "La idea de irnos a Barcelona tuvo que postergarse, entre el calendario de nuestro doctor, no nos vamos a mover de ahí, bendito Dios que lo encontramos, y nuestros dos calendarios, la fecha que teníamos, no logró empatar, pero confiamos en que en cuestión de semanas", dijo al respecto.

Tras un año divorcio, M'Balia volvió a encontrar el amor

De la misma manera, la hermana de Kalimba confesó que piensa tener los cuidados necesarios para su gestación, aunque espera que esta situación no le impida seguir llevando su vida normal. "Yo me recuerdo haciendo ensayos, montando coreografías, etcétera, con ocho meses, con un bebé de tres meses, nunca he parado, se tomarán las medidas que se tengan que tomar, por supuesto, cada caso es diferente, y los cuidados que haya qué haber, los vamos a tener, pero seguramente algo me inventaré para estar activa, aunque sea sentadita".

Finalmente, M'Balia se negó a emitir declaraciones sobre el problema legal que enfrenta Kalimba, luego de ser demandado por Athenas Escudero, madre de su hijo Mikha, por la pensión alimenticia del menor. "La realidad es que por el respeto que tengo a todo ser humano, y cuanto más a mi hermano, nunca hablaría de algo que le corresponde a él en la cuestión pública, lo mantenemos en privado, compartimos, sí sé cómo está, pero si lo quieres saber, tendrías que preguntárselo a él", finalizó.

Fuente: Tribuna