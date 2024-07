Angelique Boyer deja en shock a Televisa tras enviar tremendo mensaje a Sebastián Rulli

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sebastián Rulli y Angelique Boyer son conocidos por pertenecer a la selecta lista de celebridades que cuentan con una relación estable en el mundo de la farándula. Inicialmente, los dos se conocieron cuando protagonizaron la telenovela de Teresa, pero la química que ambos desarrollaron en pantalla fue tal, que Televisa decidió apostar más por ellos, llevándolos a convertirse en una mancuerna muy recurrente en pantalla.

Desde el año 2010, Rulli y Boyer han aparecido en melodramas como Lo que la vida me robó, Vencer el pasado, Tres veces Ana y más recientemente estuvieron en el Extraño Retorno de Diana Salazar; sin embargo, más allá de las pantallas, los famosos han gozado de un amor admirado en por sus fans, por lo que ellos, no pierden la oportunidad en darse muestras de amor públicas, tal y como lo hizo recientemente la actriz de origen francés.

Angelique Boyer felicita a Sebastián Rulli por su cumpleaños

¿Qué le dijo Angelique Boyer a Sebastián Rulli?

Resulta ser que el pasado sábado, 6 de julio, se celebró el cumpleaños número 49 de Sebastián Rulli, cosa que Angelique no dejó pasar, por lo que compartió una serie de fotografías en las que aparece el famoso aunado a un video gracioso que fue tomado por el propio actor de origen argentino, en el clip se puede apreciar que Boyer está dormida y está roncando; el clip culmina cuando la famosa se percata de que su novio la está grabando.

Asimismo, Angelique acompañó su video con un mensaje en el que, además de felicitar a Sebastián, anexó un texto en el que dejaba en claro que, aún después de 10 años a su lado, se siente muy enamorada de él: “Hoy es un día especial, uno de esos que debería ser declarado como festivo a nivel mundial, porque hoy es tu cumpleaños. Hoy quiero verte sonreír mucho y que sientas todo el amor que nos provocas.”

Angelique Boyer felicita a Sebastián Rulli por su cumpleaños

Cabe aclarar que no todo fue amor en el mensaje de Angelique Boyer, ya que, en una parte, la famosa menciona que Sebastián no suele dejarla descansar, ¿la razón? Sus ronquidos y es que, todo parecería indicar que el propio Rulli tiende a ser muy ruidoso cada vez que duerme. Este último detalle desató las risas entre los fans que leyeron el texto: “Como aquellas veces que intento descansar y que me despiertas, o que no me dejas dormir porque roncas, ¡qué recuerdos tan increíbles mi vida!”, declaró.

