Esta es la poderosa razón por la que María León no será 'Aventurera'

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El reciente estreno de la nueva versión de Aventurera con Irina Baeva en el papel principal generó una ola de críticas que ha obligado al productor, Juan Osorio, a tomar medidas drásticas. Osorio manifestó que a mediados de julio revelará a una nueva protagonista para la icónica obra.

Ahora bien, la noticia de la búsqueda de una nueva protagonista ha desatado una avalancha de propuestas por parte del público y de la comunidad teatral. Uno de los nombres más mencionados ha sido el de María León. Sin embargo, para decepción de sus numerosos fans, León dijo que no será parte del elenco de Aventurera y dio sus razones.

En una reciente entrevista, luego de que un reportero le mencionara que su nombre era tendencia entre las sugerencias para el papel, María León fue clara en su respuesta: "No soy la nueva Aventurera".

La cantante y actriz expresó su gratitud por el apoyo del público, diciendo: "Me siento muy halagada porque he recibido muchos mensajes muy amorosos, muy cariñosos. Que crean que tengo esa capacidad me halaga muchísimo; me parece que es una obra muy impresionante y muy icónica, pero no".

León explicó que es imposible que forme parte del montaje de Juan Osorio debido a su compromiso con otra importante producción: "Estoy firmada y confirmada para Jesucristo Superestrella, estaré alternando con Ximena Sariñana".

En un post compartido en su cuenta de Instagram, la cantante agradeció al productor de Jesucristo Superestrella por su confianza en ella: "Agradezco mucho la fe que tiene Gou en mí, me ha retado mucho. Esa es una cosa muy importante, que un productor te tenga fe en que puedes hacerlo, te compromete a que te tienes que romper".

Cuando se le preguntó si Osorio había considerado acercarse a ella con una propuesta, León confesó: "No hubo ningún acercamiento, fue el público el que empezó a soltar mi nombre y siente bonito mi corazón".

María León admitió que le habría interesado asumir el reto de interpretar un papel tan icónico: "Es un papel tan icónico que para cualquier actriz en México sería un reto importante, pero también estoy en una compañía que adoro y ahora más que nunca entiendo por qué un productor como Alex Gou o Juan Osorio deciden tener un mismo equipo que repite varias veces: no solamente es el talento, sino que se genera una familia interna y si todo funciona bien adentro, funciona bien afuera".

En cuanto al desempeño de Baeva en Aventurera, María León fue diplomática: "No he podido ir a verlo. La verdad es que los videos no dan mucha fe a lo que en realidad puede ser, no me atrevería a dar una opinión".

Para finalizar, León expresó su deseo de éxito para la producción: "Lo que más quiero es que les vaya bien, porque si al teatro en México le va bien, nos va bien a todos".

Ahora la comunidad teatral y los fans de Aventurera están a la expectativa de quién será la nueva protagonista que Juan Osorio revelará en las próximas semanas.

Fuente: Tribuna