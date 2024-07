¿Gabriel Soto maltrata a Irina Baeva? Amiga revela terribles detalles de la relación

Ciudad de México.- Irina Baeva ha sido tema de conversación tras el estreno de la obra de teatro Aventurera, en la que actuó como protagonista. Público en general, artistas y periodistas han arremetido contra el desempeño de la actriz rusa. Sin embargo, también ha tenido personas de su lado que defienden su trabajo en el escenario, una de ellas es Olga Breeskin, quien ha juzgado la falta de tacto de los detractores.

Reporteros han abordado a Breeskin en varias ocasiones para recoger sus opiniones sobre las duras críticas que se han vertido en contra del proyecto teatral. En una última intervención, la violinista reconoció las virtudes de su compañera y lamentó que se haya enamorado de "alguien que no la ha tratado bien", refiriéndose a Gabriel Soto.

Esta declaración nutre las sospechas de que la relación entre las estrellas no sería de color de rosa, sino todo lo contrario. La historia entre ambos inició con el pie izquierdo en 2019, año en el que la audiencia castigó a Baeva al etiquetarla como la tercera en discordia que ocasionó el divorcio del actor con Geraldine Bazán. Asimismo, está marcada por rumores sobre rupturas a lo largo de los años, como en 2022, cuando medios de comunicación aseguraron que se habían separado, lo que llevó a Soto a sacar sus pertenencias del departamento de la estrella.

Qué lástima que se haya enamorado de alguien que no la ha tratado bien. Pero yo también hija de ruso, la trato bien y le doy cariño, dijo Breeskin.

En las últimas semanas también surgieron especulaciones acerca del distanciamiento en la pareja. Ventaneando le preguntó sobre su situación con Irina, a lo que respondió de manera tajante: "Todo bien", sin dar más detalles del tema. A la par se le hizo mención sobre su ausencia en las funciones de Irina, incluyendo el estreno. Confesó que no ha podido hacerse de un tiempo para asistir a las butacas del Teatro Los Ángeles debido a su apretada agenda de trabajo, pues él también participa en una obra, titulada El Precio de la Fama, junto a Cecilia Galeano. No obstante, prometió que en cuanto se encuentre más holgado en pendientes, estará en primera fila.

La verdad es que no he podido, estamos dando función nosotros sábados y domingos, ella está dando función jueves, viernes y sábado, yo he tenido muchísimo trabajo, pero ya iré pronto".