Justin Bieber fascina en show previo a la boda del multimillonario Anant Ambani

Mumbai, India. - El cantante Justin Bieber hizo vibrar a los asistentes de la ceremonia de sangeet de Anant Ambani y Radhika Merchant con una actuación inolvidable durante el fin de semana. Bieber, de 30 años, compartió varias fotos y videos del evento en su Instagram, mostrando el lujo y la emoción de la celebración previa a la boda de la pareja.

El evento se llevó a cabo en el Centro Cultural Nita Mukesh Ambani (NMACC) en Mumbai, India. Días antes de su actuación, el famoso disfrutó de una cita romántica con su esposa, Hailey Bieber, quien está embarazada de su primer hijo. Él voló a Mumbai para la lujosa celebración de bodas, donde el cantante recibió un pago de 10 millones de dólares por su concierto privado.

Durante su actuación, Bieber cantó algunos de sus mayores éxitos, incluyendo Love Yourself, I'm The One y Peaches. Vestido con una camiseta sin mangas blanca, pantalones globo negros y una chaqueta bomber rosa pálido, Bieber lució elegante y despreocupado mientras animaba a la multitud repleta de estrellas.

Para quien no lo sepa, el novio, Anant Ambani, es el hijo menor de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia y presidente de Reliance Industries. La boda de Anant y Radhika se celebrará del 12 al 14 de julio en Mumbai, con una serie de eventos previos que han captado la atención internacional.

Bieber compartió momentos detrás de escena y de su prueba de sonido, además de fotos con la pareja y otros miembros de la familia Ambani, incluyendo al hermano del novio, Akash, y su esposa, Shloka Mehta Ambani. La ceremonia de sangeet contó con la presencia de numerosos invitados de alto perfil, incluidos actores famosos como Kiara Advani, Sidharth Malhotra, Janhvi Kapoor y Varun Dhawan.

Hay que decir que, durante su actuación, Bieber también interactuó con el influencer Orhan 'Orry' Awatramani y Alaviaa Jaaferi, quienes se unieron a él en el escenario para cantar y bailar. Al final de la presentación, Bieber subió a los novios al escenario para felicitarlos y celebrar con ellos.

Es necesario mencionar que la pareja ha celebrado su próximo matrimonio con múltiples fiestas y eventos a lo largo de los meses. En marzo, Rihanna actuó en una fiesta previa a la boda en Jamnagar, y el mes pasado, Katy Perry, los Backstreet Boys y Andrea Bocelli se presentaron durante una gira de cruceros por Europa.

En cuanto a Bieber, él ha sido uno de los artistas mejor pagados en las festividades de la boda de Ambani, uniéndose a una lista que incluye a Rihanna, Katy Perry y Beyoncé, quien actuó en la boda de la hija del patriarca de Ambani, Isha, en 2018.

La actuación de Justin Bieber en la ceremonia de sangeet de Anant Ambani y Radhika Merchant sin duda alguna fue un momento destacado en la serie de celebraciones previas a su boda. Con una actuación que hizo bailar a todos los presentes, Bieber ha demostrado una vez más por qué es uno de los artistas más queridos y populares del mundo. Ahora, el mundo espera con ansias las nupcias de la pareja, que promete ser un evento aún más espectacular.

Fuente: Tribuna