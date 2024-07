Luto en Televisa: Productor de novelas perdió a su hijo y llora al hacer esta confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido productor de novelas y teatro, Juan Osorio, recientemente abrió su corazón y por primera vez en más de una década habló del doloroso luto que enfrentó una tarde del 2013 cuando se enteró que perdió a su hijo mayor, el también productor de Televisa, Juan Osorio Jr., de manera inesperada por un infarto al corazón, tras lo que sin poder evitarlo, rompió en llanto al hacer una dura confesión de la muerte de su primogénito.

El día 9 de junio del 2013, mientras se recuperaba de una delicada cirugía y haber librado la muerte, el productor de novelas como Mi Corazón Es Tuyo, deseó estar muerto y su mundo se vino abajo, pues le revelaron que su hijo mayor, Juan Jr., que tenía solamente 32 años de edad, había perdido la vida a causa de un infarto fulminante mientras que estaba al lado de su pareja, Daniela. Dicha noticia fue dada por Carmen Salinas, quien dijo que el joven era un caballero y lo quería mucho.

Ahora, tras 11 años de haber experimentado el dolor más grande que un padre puede tener, Juan en su entrevista con Horacio Villalobos, recientemente se sinceró sobre todos sus errores y los peores momentos de su vida, asegurando que sin duda, en primer lugar estaba el arrepentimiento de haber dado por sentado a su primogénito y por supuesto su dolor más inmenso el de su partida, asegurando que: "No me esperaba su muerte. Ese día... yo sabía que yo no lo soportaba. Deseaba la muerte".

Juan y Juan Jr. Internet

Ante esa pauta, el padre de Emilio Osorio, señaló que días antes de perder a su descendiente, narró que él casi fallece, pues al viajar en helicóptero este casi caer, así que tomó la decisión de pedirle a Junior y a Miriam Osorio, que hicieran el pacto de que iban a salir adelante los dos que quedaran vivos cuando uno faltaba, exclamando: "Nada de andar llorando. Se amarra uno y empieza a actuar con la cabeza fría, y después hace su duelo".

Incluso, poco después tuvo que ser operado de emergencia que de no haber sido tratado, habría fallecido, así que volvió a tocar el tema del pacto, pensando que no saldría vivo. Desgraciadamente, después de su cirugía y de haber tratado de ponerse en contracto con su hijo, Miriam le dio la trágica noticia, señalando que fue un momento desgarrador y solo le bastó que su hija le recordara el pacto que tenían para que él supiera que ya no vería más a un ser amado.

Finalmente, el productor de Aventurera, declaró que lo que más le dolió fue que pese a que trabajaban juntos y estaban todos los días, jamás se mostró cariñoso con él, jamás le dijo que lo amaba, que lo admiraba y todo lo que significaba para él, afirmando que esto fue por obra de su machista educación que lo hacía pensar que de demostrarle amor, se vería como un hombre débil sin carácter, rompiendo en llanto al narrar este trágico momento en su vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui