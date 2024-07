Maribel Guardia se pelearía con Imelda Tuñón por nuevo novio tras muerte de Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Maribel Guardia, se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que recientemente se ha despertado los rumores de que se pelearía intensamente con su nuera, la cantante y actriz, Imelda Tuñón, debido a que supuestamente la puertorriqueña estaría en contra de que tenga un nuevo novio a un año de la triste muerte de su hijo, el intérprete Julián Figueroa.

En la semana, el nombre de Tuñón se ha visto envuelto en los escándalos debido a situaciones profesionales y personales, puesto a que hace un par de días se le acusó de haber asistido a la alfombra roja del show Disney On Ice en estado de ebriedad, por haber olvidado la letra de la canción que interpretó en La Academia VLA, y que al parecer ya tendría una nueva relación a un año de haber enviudado del hombre que fue el único amor de su vida desde los 15 años.

Es precisamente en la última cuestión que supuestamente la habría enemistado con la querida actriz de Corona de Lágrimas, pues no estaría de acuerdo que rehaga su vida tan rápido. Fue el 9 de abril del 2023 que Julián perdió la vida por un ataque al miocardio, dejando totalmente devastada a Guardia, quién desde ese momento no ha parado de sufrir la pérdida de su único hijo al lado de Joan Sebastián.

Maribel con Imelda, Julián y Marco. Internet

Y ahora, según informes de la cuenta de Instagram de Chamonic3, las diferencias entre suegra y nuera fueron reveladas por ellas mismas en la alfombra roja de Disney On Ice, pues señaló que aunque al evento llegaron juntas para estar con el pequeño José Julián Figueroa, la realidad es que Guardia solo acompañaría a su nieto y se habría mantenido lo más alejada de Imelda, o al menos eso afirmaron: "Imelda y Maribel Guardia llegaron ahora sí, como dicen 'juntas, pero no revueltas', pues a Maribel realmente nunca se le vio cerca de Imelda en la alfombra. No caminaron juntas, Maribel iba con su nieto".

Un punto que afirman es lo que le da la razón a la comunicadora, es que a través de sus redes sociales, la intérprete de Pollito Con Papas, compartió fotos al lado del hijo del actor de Mi Camino Es Amarte, pero ninguna con Tuñón. Sin embargo, en contraste con la frialdad del mencionado evento, el pasado 5 de julio, Maribel le envió un mensaje a su nuero en el reality de canto de Venga la Alegría: "Mi Ime preciosa, tienes todo para triunfar. Tienes belleza. Tienes voz. Tienes talento, así que disfruta del escenario. Olvídate de todo lo que digan los demás. No importa… Acaba con ellos. Te quiero, Ime. Tú puedes".

Ante este hecho, la viuda del intérprete de Ay Amor, en pleno matutino de TV Azteca exclamó en respuesta: "Qué preciosa. Me siento muy contenta. La verdad es que (Maribel) siempre me apoya en las buenas y en las malas y mi familia es muy unida en ese aspecto, y lo agradezco muchísimo". Pero, hasta el momento no ha señalado si se han peleado o no.

Imelda y Maribel. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui