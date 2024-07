A punto de morir por un infarto, Alexis Ayala relata su experiencia cercana a la muerte

Ciudad de México.- ¿Sabías que en México, el 19 por ciento de la población en edad de entre 30 a 60 años muere a causa de enfermedades cardiovasculares? El actor Alexis Ayala pudo haber sido parte de esta estadística en 2018, cuando sufrió un infarto mientras estaba en su casa de Acapulco. En una reciente entrevista para el programa La Cueva de Álvaro, recordó cómo fue esta terrible experiencia y cómo fue que sobrevivió.

Seis años atrás, el famoso confiesa que este incidente le hizo cambiar su perspectiva de la vida, la cual vive de manera diferente, al tiempo que procura su salud. Según lo narrado por la estrella, comenzó a sentir un dolor extraño a la altura del hombro derecho. Después fue comenzó a tener cuadros severos de vómito y diarrea, situación que sólo empeoró cuando el cuerpo se le debilitó al grado de que le resultó imposible sostener el teléfono para llamar a una ambulancia.

Empecé a sudar, me empecé a sentir muy mal. Ya no podía casi sostenerme de pie, no podía agarrar el teléfono, tenía el pecho sumido y el brazo se me estaba torciendo la mano del lado derecho".