Tras besarse frente al público, Cynthia Rodríguez manda 'recadito' a Carlos Rivera

Ciudad de México.- Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera son una de las parejas más criticadas del medio del espectáculo mexicano, ¿la razón? Por algún motivo, la gente considera que el cantante de éxitos como Te esperaba, Me muero y Solo tú, pertenece a la comunidad LGBTQ+ y que solo utiliza a la exconductora de Venga la Alegría como ‘tapadera’ (personas que mantienen una relación por apariencia y no por amor).

Sin embargo, en días recientes se estrenó el concierto de conmemoración de los 20 años de trayectoria de Carlos Rivera, a través de la señal de la plataforma de streaming de Disney+, si bien todo el concierto causó gran sensación entre los riveristas, lo que realmente sorprendió a todos fue el momento en el que Cynthia Rodríguez subió al escenario y cantaron juntos el tema de la telenovela Amor en custodia, Si no estás conmigo.

Cynthia Rodríguez felicita a Carlos Rivera por su trayectoria

Una vez que la canción concluyó, la gente gritó emocionada porque la química que ambos desprendían era digna de la serie de televisión Glee, ya que los dos terminaron por darse un tremendo beso en frente de sus miles de fanáticos. Si bien, esto fue tema de conversación entre la gente, de nueva cuenta Cynthia Rodríguez revivió el momento al publicar algunas fotografías del evento a través de su cuenta oficial en Instagram.

Cabe señalar que este hecho no fue aleatorio, puesto el motivo por el que Cynthia Rodríguez compartió esto fue porque recientemente Carlos Rivera cumplió 20 años de carrera, por lo que la estrella de TV Azteca no dejó pasar el momento sin felicitar a su esposo con un tierno mensaje en el que deja en claro cuanto admira al intérprete: “Felicidades al artista más talentoso, profesional y disciplinado, pero además generoso al compartirnos a tus invitados de este concierto un ratito del todo el éxito y el público maravilloso que te has ganado.”

Cynthia Rodríguez felicita a Carlos Rivera por su trayectoria en Instagram

Cynthia aseguró que, para ella, había sido todo un privilegio compartir su vida con el famoso y resaltó que tanto ella como León (el hijo que ambos habían concebido hace un tiempo) son “riveristas” de corazón: “Leoncito y yo somos riveristas por siempre. Te amamos hasta el infinito”, destacó la afamada artista. Como era de esperarse, Carlos no tardó en reaccionar a este hecho y respondió: “Lo mejor de todos estos 20 años, tú.”

