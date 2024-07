Tras escándalo de Andrea Legarreta, Nina Rubín reaparece con fuerte mensaje en Instagram

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A comienzos de este año, Andrea Legarreta estuvo envuelta en la polémica después de las acusaciones de Anette Cuburu, quien llegó a insinuar que la famosa conductora del programa Hoy, mantuvo una relación extramarital con un ejecutivo de Televisa. Si bien, este golpe iba dirigido a la famosa de San Ángel, la realidad es que terminó por asestar directamente en Nina Rubín, la hija menor de la presentadora del mencionado programa de revista.

Y es que, luego de que dicha información salió a la luz, la gente comenzó a enviarle duros mensajes a Nina con respecto a que ella no sería hija de Erik Rubín, sino de Bernardo Gómez, el ejecutivo en cuestión. Las cosas no mejoraron con el tiempo, puesto el exTimbiriche se mostraba más unido a su hija mayor, Mía, mientras que Nina desapareció por completo de sus redes sociales y casi no se le vio durante meses.

Recientemente, Nina reapareció al ojo público con su breve participación en Juego de Voces, donde acompañó a su hermana al tocar un solo de piano. También se le ha visto de viaje con Andrea Legarreta y, poco a poco, ha ido compartiendo cosas en su cuenta de Instagram. Un ejemplo de ello ocurrió durante la tarde del pasado sábado, 6 de julio, cuando publicó una serie de imágenes como selfies, dibujos y anotaciones.

Asimismo, Nina acompañó su fotografías con una reflexión en la que hablaba sobre lo duro que ha sido para ella aprender a ser más paciente, de hecho, la estrella de televisión contó que siempre se ha caracterizado por ser una persona impaciente, a quien cada vez que le decían que debía esperar por algo, se molestaba hecho que atribuyó a la cultura del ‘yaísmo’ que impera en la actualidad, puesto todo es “inmediato”.

Nina mencionó que tuvo que atravesar por un periodo de transformación en el que dejó de pelear contra la idea de la paciencia: “Descubrir que no se trataba de esperar, sino de aceptar, ya ni modo, son maestros que nos recuerda que la naturaleza y sus ciclos son procesos perfectos que también necesitamos”, sentenció. También señaló que la autocrítica no es saludable en este tipo de eventos, ya que, la gente suele compararse con otras personas, sobretodo cuando se presta más atención a lo que ocurre en redes sociales.

“No se basen en las redes, la mayoría es una máscara, un refugio, no es la realidad yo por eso salí un tiempo de ellas, pero observen el proceso de un árbol durante las estaciones o el proceso de metamorfosis, esos son lo más cercano a lo que somos”, declaró la estrella.

