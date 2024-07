TV Azteca: A un paso de la final, filtran el nombre del eliminado de 'MasterChef Celebrity'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de estos meses, los fanáticos de MasterChef Celebrity 2024 han atravesado momentos de tensión debido a las constantes polémicas que han envuelto al reality show de TV Azteca (la mayoría de ellas protagonizadas por Laura Bozzo) y aunque todo parecería indicar que las aguas están a punto de calmarse, lo cierto es que esto no es así, puesto el concurso se encuentra en uno de los momentos más estresantes.

Si bien, esta nueva temporada de MasterChef Celebrity comenzó con grandes nombres en su elenco, semana con semana esta lista se ha ido reduciendo notablemente, al grado en el que grandes estrellas con excelentes trayectorias han salido por no dar el ancho en la cocina, tal es el caso de Itatí Cantoral, artista que era considerada como la más famosa de la competencia debido a que ha aparecido en diversas telenovelas.

MasterChef Celebrity: Filtran los nombres de los eliminados

Según rumores, Cantoral era la preferida de los productores dado a que toda su vida estuvo trabajando en Televisa, donde apareció en melodramas como María la del Barrio, Hasta que el dinero nos separe y hasta apareció en un promocional de la exitosa serie de Netflix The Orange Is The New Black; sin embargo, ni siquiera la gracia de los creadores del reality show fue suficiente como para mantener a la actriz dentro del concurso.

Este 7 de julio se vivirá la semifinal de MasterChef Celebrity 2024, debido a ello, los fans se encuentran expectantes sobre lo que ocurrirá en esta nueva transmisión, sobretodo porque la gran final se encuentra prácticamente a la vuelta de la esquina. Esto ha provocado que los seguidores comiencen a hacer sus apuestas a través de las redes sociales, donde se han mencionado los nombres de los famosos que podrían llegar a ganar.

Según los pronósticos hechos por las propias personas, quienes tienen mayores posibilidades de salir eliminados son Jawy, Ferka y Litzy. Cabe señalar que, de los tres mencionados, la exparticipante de La Casa de los Famosos México, es el nombre que más se ha repetido en las últimas semanas, lo que significa que no todos los fans consideran que la celebridad tiene lo suficiente como para llegar a la gran final.

