Ya lo exhibieron: Muestran a José Eduardo Derbez en su etapa como padre y enternece a fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- José Eduardo Derbez es el hijo (varón) menor de Eugenio Derbez y a lo largo de su vida ha estado rodeado del escándalo que sus propios padres protagonizaron en medio de su tormentosa separación; el famoso creció entre dimes y diretes en los que Victoria Ruffo aseguraba que no quería que su hijo viera a su padre, entre otras cosas. Para cuando el actor fue mayor de edad se le vio (públicamente) más unido con el actor de CODA e incluso han llegado a aparecer en proyectos juntos.

Uno de los proyectos es en De Viaje Con Los Derbez, reality show que permite a la gente conocer un poco más de la dinámica familiar y en la que José Eduardo ha mostrado que tiene poca paciencia con los niños, al grado en el que en más de una ocasión llegó a denotar un poco de desesperación en contra de su hermana menor, Aitana. Por otro lado, la estrella de televisión llegó a asegurar en algunas entrevistas que no quería tener hijos, puesto le desesperaban los niños.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez tras el nacimiento de Tessa

Créditos: Internet

No fue sino hasta este 2024, cuando José Eduardo sorprendió a sus miles de fans al revelar que su novia, Paola Dalay, se encontraba esperando a un bebé, para semanas después confirmar que se trataba de una niña. Este hecho vino a derribar toda la imagen de chico cool que no gustaba de los niños, puesto se la ha visto sumamente comprometido con el cuidado de su hija, tanto es así que, en alguna ocasión llegó a pedir cientos de pañales de etapa 1 solo para que no le faltasen a su hija.

Es bajo este contexto que llegamos al pasado sábado, 6 de julio, momento en el que Paola Dalay compartió un breve video en el que se puede apreciar a José Eduardo Derbez cargando a Tessa, su hija, a quien protege como lo más valioso del mundo. En determinado momento, la pequeña hace un sonido similar al del hipo, lo cual sorprende al actor de El Roomie. Asimismo, la pareja del famoso compartió un pequeño mensaje en donde resaltó que el famoso era “un gran papá”: “Este hombre lo está haciendo increíble”, señaló la joven.

Dicho clip fue compartido en diversos medios de comunicación, uno de ellos fue en TVyNovelas, donde muchas personas resaltaron que, en verdad, el famoso era un gran padre, mientras que otros lo compararon con Christian Nodal, quien tuvo a su hija hace unos meses, pero con quien casi no se le ha visto, sobretodo después de que terminó su relación amorosa con la rapera argentina, Juelita Cazzuchelli.

Fuentes: Tribuna