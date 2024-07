Adiós a 'Rey Grupero': Revelan quiénes son los cuatro finalistas de 'MasterChef Celebrity'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- MasterChef Celebrity 2024 es uno de los programas más vistos de TV Azteca y es que, poder disfrutar de los famosos fuera de su zona de confort, mientras tienen que cocinar una gran cantidad de platillos, preparan sus estrategias e intentan dar lo mejor en cada uno de los retos de la semana, hace que la gente se sienta más atraída, lo que ha llevado al programa de telerrealidad a ser uno de los más populares.

Esta temporada en específico estuvo llena de grandes momentos, puesto la producción realmente se lució con el elenco que incluyó, tal es el caso de Itatí Cantoral, Ferka o incluso Laura Bozzo, quien tras haber estado en La Casa de los Famosos, de Telemundo, no tenía miedo en generar polémica en lo que se conoce como la cocina más ardiente de México. De hecho, el enojo que la conductora peruana llegó a generar entre la gente fue tal que muchos internautas llegaron a pedir su expulsión.

Rey Grupero es expulsado de MasterChef Celebrity 2024

A tan solo una semana de la última emisión de MasterChef Celebrity 2024, se reveló el nombre del último expulsado y se trata de nada más y nada menos que de Rey Grupero, quien en un inicio creyeron que no dudaría demasiado dentro del programa, puesto no es un influencer que se caracterice por su conocimiento de la alta cocina; sin embargo, contra todo pronóstico, el creador de contenido logró llegar muy lejos.

Este mismo hecho fue señalado por el propio Rey Grupero durante su última entrevista dentro del concurso, donde declaró que en esta última prueba se había puesto muy “nervioso” y aunque es consciente de que no se pudo llevar el gran premio, asegura que se marcha del concurso complacido porque logró robarse los corazones de la audiencia: “Me puse muy nervioso, a lo mejor no me voy a ganar ese millón pero me voy a ganar los corazones del público (…) La neta para no cocinar, pero llegué muy lejos (…) Yo dije a la mejor llego al quinto lugar, al décimo y llegué muy lejos. Llegué a la filipina del top 5.”

¿Quiénes son los finalistas de ‘MasterChef Celebrity 2024’?

Luego de varias semanas de concurso, por fin fueron revelados los nombres de los cuatro grandes finalistas de la competencia, cabe señalar que estas cuatro personas solían ser nombradas en las apuestas de eliminados de la gente cada que llegaba un domingo de eliminación y se trata del influencer Jawy Méndez; la cantante, Litzy; la actriz, Rossana Nájera; y la exparticipante de La Casa de los Famosos México, Ferka.

