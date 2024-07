Andrés Roemer defiende su inocencia desde prisión domiciliaria en Israel

Tel Aviv, Israel. – Andrés Roemer, quien se encuentra en prisión domiciliaria en Tel Aviv, declaró públicamente su inocencia frente a las múltiples acusaciones de abuso sexual que diversas mujeres han presentado en su contra. Durante una entrevista exclusiva con Lourdes Murguía para Por la mañana de Radio Fórmula, Roemer afirmó que no huyó de la justicia mexicana, sino de lo que él llama "injusticia".

No me arrepiento de haberme ido, no sabes cómo extraño México. Si sé que no me escapé de la justicia, sino de la injusticia", expresó Roemer. Además, insistió en que, aunque no se considera perfecto y asume muchas responsabilidades, se declara "cien por ciento inocente" de las acusaciones. "No soy ningún santo, no soy ninguna persona perfecta, asumo muchas responsabilidades, no soy una víctima ni mucho menos, pero si he padecido muchas cosas inmerecidas, cien por ciento soy inocente, pero no quiero que quede la menor duda de que no es mi palabra contra la de otra persona", dijo en la plática.