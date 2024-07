Aseguran que Ángela Aguilar odiaría en secreto a su hermana Aneliz; aquí las pruebas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios días, Ángela Aguilar ha estado atrapada en la polémica por el comienzo de su relación con Christian Nodal, ¿la razón? La gente considera que la nieta de Flor Silvestre habría sido la tercera en discordia en el romance de la trapera argentina y el sonorense; sin embargo, el propio cantante de Ya no somos ni seremos salió a aclarar que esto no fue así, aunque la gente continúa dudando.

Esto derivó en la creación de miles de memes, videos graciosos, parodias en circos y hasta la elaboración de unas piñatas virales con la imagen de la famosa. Y es que, como muchos ya saben, desde antes Ángela era considerada como una de las celebridades que más criticas reciben en Internet, ya sea porque se calificó como 25 por ciento argentina o porque se ha reído de los tenis pirata, así como por que no le agradeció a una persona de la tercera edad por abrirle la puerta.

Aseguran que Ángela Aguilar odia a su hermana mayor

Entre todo lo mencionado anteriormente, la gente logró conseguir un video en donde se puede apreciar a Ángela Aguilar conviviendo con su hermana mayor, Aneliz, y aunque todos saben que ambas chicas llevan una relación y amistad envidiable, lo cierto es que hay quienes ponen esto en tela de juicio, sobretodo por un clip que recientemente se viralizó en TikTok, del canal @yotelocuentoof, donde se aprecia una entrevista en la que Ángela asegura que su hermana “no canta”, pese a que si posee dicho talento.

Por otro lado, Ángela relató que su hermana tiene otro tipo de intereses, como su carrera de diseño de modas. En un segundo clip se puede ver a las jóvenes conviviendo, mientras que Aneliz revela que la cantante de Ahí donde me ven le prestó unos “pantalones sucios”: "Yo creo que Ángela me odia en secreto”, declara. Si bien, esto podría sonar terrible fuera de contexto, la realidad es que esto no es tan malo como se escucha.

Resulta ser que, en efecto, Ángela le prestó los pantalones a Aneliz, pero aclaró que están limpios y que simplemente están diseñados para parecer sucios. Aún así, la gente no dejó de aparecer con comentarios críticos en contra de la cantante, a quien acusaron de ser el tipo de personas que disfruta humillando a la gente para poder resaltar, esto pese a que ambas chicas han dejado en claro que tienen una buena relación.

