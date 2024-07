Eugenio Derbez confiesa que José Eduardo sería mejor padre que él: "Lo hizo muy bien"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace cerca de 20 años, los medios de comunicación solían hablar de lo ausente que podría llegar a ser Eugenio Derbez con sus hijos, Aislinn, Vadhir y el más pequeño, José Eduardo, siendo que éste último casi no habría tenido visitas de su progenitor por la tormentosa ruptura del comediante con la querida protagonista de telenovelas, Victoria Ruffo, quien lo acusó de haberla engañado con una boda falsa.

A casi 33 años de estos hechos, José Eduardo Derbez se convirtió en padre y, desde un comienzo se mostró emocionado con la idea de traer al mundo a un bebé, por lo que incluso se dice que llegó a comprar una gran cantidad de pañales en etapa 1, con la finalidad de que no le hicieran falta a su hija, Tessa. Recientemente, el propio actor de CODA fue entrevistado en la alfombra roja de los premios Aura, donde reconoció que su hijo estaba haciendo un gran trabajo como padre primerizo.

Eugenio Derbez habla sobre la paternidad de José Eduardo Derbez

Créditos: Internet

El actor mencionó que el actor de El Roomie, estaría “completamente entregado a su papel de padre”, así como también destacó que lo veía “agradecido, feliz y emocionado”. Por otro lado, señaló que José Eduardo posee una gran “madurez como papá”, a diferencia del propio Eugenio, quien casi no pasó tiempo con sus hijos durante sus primeros años de nacido: “Nos ha demostrado que se preparó, estuvo tomando cursos, preparó un cuarto especial para bebés, ya tenía todo comprado, o sea, como todo un profesional.”

Pese a que José Eduardo se preparó para el nacimiento de su hija, esto no evitó que se pusiera “muy nervioso” cuando ella nació, pero Eugenio aseguró que esto no fue un impedimento para que el hijo que concibió con Victoria Ruffo hiciera un gran trabajo: “Lo hizo muy bien, mil veces más que yo cuando tuve a Aislinn, que fue la primera, yo no sabía de qué se trataba, pero él estaba muy centrado”, declaró el famoso.

Durante aquella entrevista, Eugenio Derbez reveló que se encargó de hacerle muchos regalos a su segunda nieta. Entre todos los obsequios que le otorgó se encuentra un kit de bebés personalizado que incluye el babero, un cambiador, pañalera, bolsitas para viajar, entre otras cosas, con el nombre de Tessa grabado. Por su parte, se sabe que Victoria Ruffo también le dio muchos regalos a su nieta, aunque se desconoce qué objetos fueron.

Fuentes: Tribuna