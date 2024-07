Filtran VIDEO en el que se ve que el salón Ángeles estaría vacío en función de 'Aventurera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos años Juan Osorio anunció con bombo y platillo que se encargaría de continuar con el legado de Carmen Salinas y lanzaría su propia versión de Aventurera, lo que provocó que la gente generara expectación sobre cómo sería la nueva visión de este clásico mexicano; sin embargo, cuando la fecha por fin llegó, las personas se mostraron poco menos que decepcionadas por el desempeño de la actriz protagonista.

Y es que, si bien la histrionista de origen ruso, Irina Baeva es una de las más hermosas de Televisa, la realidad es que a la gente no le agradó en absoluto su forma de bailar, cantar y hasta de actuar, cosa que criticaron abiertamente en redes sociales, donde el nombre de la novia de Gabriel Soto se convirtió en tendencia por varios días. Como ya sabrás, tanto la prensa como Niurka Marcos y la propia Lyn May salieron a dar su punto de vista sobre la interpretación de ‘Elena Tejero’ de la rubia, el cual fue devastador.

Irina Baeva da función con teatro vacío

Créditos: Internet

Ahora a poco más de una semana del estreno del show y luego de que se anunciara la salida de Baeva, el usuario Michel Jauregui de TikTok filtró un video en el que se aprecia que Irina se encuentra interpretando una escena junto con Emmanuel Palomares, pero llama la atención que, de fondo, no se aprecia a una sola persona en el establecimiento. El video está subtitulado con el texto: “Así luce vacío el Salón Ángeles en la función de ‘Aventurera’ con Irina Baeva”.

Rápidamente, una gran cantidad de personas enviaron un mensaje en la caja de comentarios, intentando defender a Irina Baeva, dejando en claro que el clip fue tomado un día de ensayo; sin embargo, esta afirmación fue desmentida por otros internautas con ojo de halcón, quienes se percataron de que, en el lugar, se veía un mesero de fondo y, en caso de que en serio fuera una función de prueba, lo cierto es que no debería de haber camareros en la escena.

Cabe señalar que no todo se trataron de comentarios negativos en agravio a Irina Baeva, puesto hubo personas que intentaron empatizar con la joven actriz, resaltando que, quizás ella si estaba esforzando para poder dar el ancho con el personaje, pero que realmente no tiene el talento suficiente como para dar vida a ‘Elena Terejo’, otros más pidieron que dejasen de ser tan duros con la actriz rusa, porque aparentemente sí se estaba esforzando por llenar el papel y algunos otros pidieron que, si la obra no era de su agrado, mejor no la vieran.

Fuentes: Tribuna