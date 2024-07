¿Fue una puesta en escena? Acusan a Carlos Rivera de darle beso falso a Cynthia Rodríguez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días te estábamos contando del momento que causó furor entre todos los presentes en el concierto conmemorativo por los 20 años de trayectoria de Carlos Rivera, en el que Cynthia Rodríguez y el cantante de Te Esperaba compartieron un momento sumamente romántico en el que se dieron tremendo beso frente a toda la audiencia, poniendo con ello freno a las especulaciones LGBTQ+ que rodean al originario de Tlaxcala o… ¿no?

Resulta ser que durante la mañana de este lunes, 8 de julio, la cuenta de X de La Tía Sandra, compartió un video en el que analiza si el beso fue genuino y es que, desde la perspectiva de la periodista, el acto de amor entre ambos cantantes no fue del todo real, puesto Carlos Rivera habría besado mal a Cynthia Rodríguez. Para este momento de la nota es probable que te estés cuestionando ¿cómo es que se puede besar mal a alguien?

Pues bien, según las declaraciones de La Tía Sandra, el cantante habría colocado su boca en la zona de la barbilla de Cynthia Rodríguez y no en sus labios, aunque para algunos, todo indicaría que, en realidad beso la parte del labio inferior: “Alguien me puede explicar por qué Carlos Rivera la besó debajo de la boca?, ¿por qué le beso la barbilla y no los labios? Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro”, declaró la creadora de contenido.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se darían falso besos

Créditos: X @LuissLm

Como era de esperarse, esto abrió el debate en la zona de comentarios de la publicación de la aplicación antes conocida como Twitter. Algunas personas aseguran que, besar la barbilla, es un truco que las personas suelen aplicar entre actores cuando se dan besos de telenovela, para de esta manera, evitar la zona de los labios. Otros más consideraron que Rivera habría recurrido a esto para demostrar que no pertenece a la comunidad LGBTQ+.

Cabe señalar que no todo fue malo para el cantante, puesto algunas personas notaron que, en realidad sí la besó, aunque el contacto fue, en realidad, en la zona del labio inferior. A continuación te dejaremos la publicación en cuestión para que tú puedas verla y salgas dudas. ¿Consideras que Carlos Rivera realmente besó a Cynthia Rodríguez o solo estaba fingiendo para complacer a su público y tapar sus supuestas tendencias LGBGQ+?

Fuentes: Tribuna