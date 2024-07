Golpe a Héctor Soberón: Brigitte Rivera anuncia triunfo legal tras acusarlo de amenazarla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora, Brigitte Rivera, acaba de brindar nuevas declaraciones en vivo de Sale el Sol sobre su pelea por la manutención de su hijo, dándole al polémico actor, Héctor Soberón, un muy duro golpe, puesto a que con gran alegría confesó que acaba de tener un triunfo legal importante en este aspecto, que la dejaría a un paso de la victoria absoluta, después de acusarlo de amenazarla.

En el 2016, Brigitte comenzó la batalla legal en contra del actor de Televisa por la paternidad del hijo que afirma tuvo por una relación con este, exigiendo que se haga responsable de sus acciones y pague la pensión alimentaria correspondiente. Hace un año, en junio del 2023, la presentadora declaró que en los avances del caso, un juez ordenó que se hiciera una prueba de ADN con el menor para salir de dudas, sin embargo, este se ha reusado por completo.

En medio de esta lucha por el reconocimiento de paternidad, Rivera se siente atemorizada y cree que podría Héctor atentar contra su vida, aún cuando legalmente parece tener protección. Ahora, a un año de estos señalamientos, la conductora se presentó junto a su hijo en los foros del matutino de Imagen TV para aclarar cómo ha avanzando el caso, destacando una excelente noticia por su lado y una terrible para el histrión.

Esto pues Brigitte señaló que aunque el actor de Mi Pequeña Traviesa, no se ha querido hacer la prueba, legalmente quedó registrado como el padre de su hijo. Según lo declarado, Héctor quiso llevársela a ella y al menor a Estados Unidos para que ahí se comprobara o negara su palabra, pero que ella no se fue por desconfianza a que pudiera hacerles algo, por lo que siguió aquí con el proceso, que al verse con obstáculos constantes para proceder por parte del demandado, al menor le quitaron el apellido Santana y lo registraron oficialmente como Soberón.

Al ser ya hijo legítimo, el tema de la pensión alimentaria es cuestión de tiempo para que también sea aceptada y se le obligue legalmente al actor de Marea Brava a que la pague. Por otro lado, al ser cuestionada sobre su acusación de secuestro, Brigitte señaló que ella no interpuso esa demanda, pues vivían juntos, pero que se le imputaron dichos cargos de todas formas porque cuando lo hicieron ella tenía 16 y el 44 años.

Finalmente, Iker Soberón, antes Satana, también estuvo presente en los foros del programa, donde se dijo muy afectado por todo lo que pasa, externando que: "Me siento bastante mal a la hora de que no se quiere hacer responsable de mi, no me parece justo que mi madre sea solo ella". Sin embargo, aunque pide un reconocimiento y que se haga cargo de lo que le corresponde, el joven destacó que no lo quiere conocer por todo lo que ha causado con el proceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui