Grupo armado entra a la casa de querido comediante e intenta secuestrarlo; esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tema del crimen organizado en el país es uno de los más serios, a tal grado en el que, durante la campaña electoral de los anteriores candidatos a la presidencia, uno de los asuntos por los que la gente tenía mayor interés, era saber cómo pretendían resolver la crisis de inseguridad que se registra día con día en el país. Es bajo este contexto que, en días recientes, un afamado comediante reveló que sufrió un intento de secuestro en el interior de su propia casa.

Se trata del comediante 'Brincos Dieras', quien hace poco concedió una entrevista para Yordi Rosado, donde contó uno de los pasajes más aterradores de su vida y fue cuando un grupo ingresó a su domicilio para intentar secuestrarlo. Según declaraciones del famoso, todo ocurrió en el interior de su propio hogar, cuando varios sujetos entraron mientras su esposa y sus hijos estaban dentro del inmueble.

Brincos Dieras cuenta cómo intento ser secuestrado

Créditos: Internet

Según declaraciones de 'Brincos Dieras', fueron cerca de 10 sujetos, quienes entraron a su hogar y se lo intentaron llevar. Aunque el famoso aclaró que nunca supo el motivo del intento de ‘levantón’, puesto en aquel entonces aún no era tan famoso, así como tampoco tenía nexos con nadie del crimen organizado; sin embargo, recordó que en aquella época era común que secuestraran a personas para eventos criminales.

De acuerdo con datos del payaso, en aquel momento llegaron a secuestrar a un taquero o a cualquiera que pudiera dar algún servicio en beneficio de los grupos delictivos: “Nadie supo qué rollo, no hubo nada más después, ya no me molestaron, ni me pidieron dinero o a la mejor se equivocaron y se metieron a la casa equivocada”, recordó ‘Brincos Dieras’, quien ahora puede contar la anécdota como una terrible situación de la que pudo salir ileso.

¿Quién es ‘Brincos Dieras’?

Nacido como Roberto Carlos Oliva Barajas, ‘Brincos Dieras’ es uno de los comediantes más importantes de México. El originario de Monterrey, Nuevo León, logró obtener fama gracias a las redes sociales como TikTok, donde resaltó gracias a su humor negro, el cual ha provocado controversia en más de una ocasión y por el que ha llegado a ser cancelado. Actualmente, el famoso cuenta con casi tres décadas de trayectoria.

Fuentes: Tribuna