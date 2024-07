Lo hizo de nuevo: Cristian Castro presumiría a su nueva pareja en evento en Argentina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido cantante, Cristian Castro, se encuentra dando de que hablar por su vida privada, dado a que recientemente se ha dicho que a pocos días de que se confirmara su ruptura con Ingrid Wagner, por segunda ocasión, su corazón ya estaría sanado y por ende presumiría a su nueva novia en un evento social en Argentina. Las dos últimas ex del cantante son del mencionado país.

El famoso cantante nuevamente ha dado de qué hablar en el terreno amoroso, luego de reaparecer en Argentina acompañado de una mujer, tras sus recientes rupturas amorosas con dos damas de la misma nacionalidad en los últimos seis meses. En el programa Venga la Alegría, la periodista Flor Rubio informó que el cantante "se dejó ver en Argentina como asistente a una obra de teatro y estuvo acompañado de Agustina, quien aparentemente es su nueva pareja".

De la misma manera, en el matutino de TV Azteca trascendió que Cristian brilló en su regreso al país sudamericano, pues fue invitado a subir al escenario para cantar el tema Lloviendo Estrellas. Por otra parte, en la emisión Intrusos, uno de los panelistas reveló más detalles de la vida afectiva del 'Gallito Feliz': "Cristian volvió el domingo pasado a Argentina, él tiene un departamento acá y empezó activo, le escribió a Ingrid '¿vamos a esquiar?', Ingrid salió corriendo, y se había mostrado ya con otra chica, la chica de Jesús María, Claudia, y ella le dijo 'flaco, no somos ni novios, olvídate'".

Cristian en show en Argentina. Instagram @danilachepi

Sobre la joven de nombre Agustina, el comunicador detalló como es que el intérprete de Mujer de Madera logró conquistarla en medio de sus escándalos amorosos: "Entonces consiguió a alguien acá de Buenos Aires para que lo acompañe. El jueves fue a Parque Lezama, el viernes fue a ver a Suar, teatro, y el sábado a La Chepi". Cabe mencionar que en las dos emisiones se señaló la forma en que el hijo de Verónica Castro vive sus romances. En este sentido, Ricardo Casares recalcó: "Es calentura, es calentura, de un mes son sus relaciones largas".

Finalmente, la creadora y presentadora del programa de YouTube, Dulce y Picosito, expuso que Castro no es un hombre que sepa estar solo y necesita de compañía femenina para sentirse bien, manifestando: "Es que hay hombres que no pueden estar solos y yo creo que Cristian es uno de ellos, le gusta estar en compañía, sentirse apoyado, y bueno, desafortunadamente no tiene en este momento una relación larga que presumir”.

Fuente: Tribuna del Yaqui