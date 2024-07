Luis Miguel conquista España: Llena el Estadio Santiago Bernabéu en 2 fechas seguidas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El talento de Luis Miguel no conoce fronteras y este fin de semana lo demostró al agotar entradas en dos fechas consecutivas en el Estadio Santiago Bernabéu, lo que le dio el título del primer artista latino en lograrlo. Durante sus presentaciones cautivó a sus seguidores españoles al mostrarse rejuvenecido, sobrio y enfocado en su carrera, disfrutando de una fase dorada junto a su novia Paloma Cuevas.

En el concierto, que duró más de dos horas, LuisMi cantó grandes éxitos de su carrera como La Incondicional, Culpable o No, pasando por Ahora Te Puedes Marchar y Hasta Que Me Olvides. Como sabrás son temas con una historia extensa y bien conocida por su audiencia, por lo que no dudaron en corearlas.

Al finalizar el evento, Luis Miguel y Paloma dejaron el lugar juntos. Aunque el cantante no hizo declaraciones, demostró su aprecio por los fans bajándose de la camioneta para saludarlos desde lejos. Después de concluir sus compromisos en España, se prevé que Luis Miguel ofrezca varios shows en escenarios mexicanos próximamente.

Trascendió que al recinto también acudió una invitada muy especial: Michelle Salas. Pudimos enterarnos de este detalle gracias a que la hija de 'El Sol de México' suele ser muy activa en redes sociales y en esta ocasión no nos decepcionó y publicó varios videos desde la primera fila para ver de cerca a su padre. En cada imagen y grabación, la influencer logró capturar el brillo y energía del músico que ofreció un espectáculo de alto nivel para sus fans.

En una de las fotos que compartió, se puede observar al cantante con el micrófono en la mano, vistiendo su característico atuendo negro. Salas expresó su asombro con un simple "Wow". Asimismo, se ve que el estadio estaba repleto de personas. Se calcula que alrededor de 45 mil personas —entre jóvenes, parejas, solteros, famosos y de todas las nacionalidades— se dieron cita para vivir una velada maravillosa y con mucho ritmo.

Michelle Salas compartió su admiración con un "Wow", en una historia de Instagram

Mientras tanto, Luis Miguel aún tiene una agenda apretada en España, donde tiene 15 fechas, de las cuales sólo ha consumido cinco: una en Córdoba, una en Sevilla, una en Pamplona y dos en Madrid en el Santiago Bernabéu.

Fuente: Tribuna Sonora