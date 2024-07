"Mija descansa": Destrozan a nuera de Eugenio Derbez por subir este VIDEO tras cesárea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace una semana te contamos que Paola Dalay se encontraba en el hospital dando a luz a su pequeña hija, Tessa. En aquella ocasión te informamos que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se reunieron luego de varios años tras su tormentoza separación y que ahora ambos se comportan como ‘abuelitos’ amorosos. Si bien, los fanáticos del actor de El Roomie se mostraron muy emocionados por el nacimiento de la nueva integrante de la dinastía Derbez, la realidad es que ese furor se ha convertido en molestia.

Como todos saben, desde que las redes sociales se inventaron, los famosos pueden compartir su día a día para mostrar una ventana sobre su vida común y una asidua del Internet es Paola Dalay, quien desde antes de iniciar su relación con José Eduardo Derbez ya gozaba de fama en Instagram, donde es una influencer de moda. Regularmente, la joven comparte cómo combina sus outfits y da consejos de estilo a la gente.

Paola Dalay lanza video tras dar a luz y la gente la destroza

Cuando Paola dio a a luz a su pequeña Tessa, todos pensaron que se mantendría alejada de las redes sociales y se postraría en cama para descansar; pero la realidad es que no fue así, puesto apenas unos días después de pasar por una cesárea, la joven compartió un breve video sobre como se arreglaba para su día. Esto causó molestia entre la gente, puesto consideran que no está tomando las precauciones necesarias tras pasar por una cirugía de semejante índole.

Por ello mismo, la bandeja de comentarios de Paola comenzó a llenarse de comentarios de gente molesta quienes le pedían que se cuidara más, mientras que otros le dijeron que debía guardar un periodo de espera antes de comenzar a usar ropa más ajustada: “No puede ser que ya andes como si nada, tienes que cuidarte, tuviste una cesárea”, “Mija descansa, descansa por Dios”, “¿En tu país no tienen que descansar después de una cesárea?”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Cabe señalar que Paola no se quedó callada y en breve respondió argumentando que no estaba descuidándose por cambiarse de ropa. Resaltó que no estaba realizando una actividad de alto impacto y aseguró que solo se baña y se arregla como solía hacerlo porque así es como se siente más cómoda. Esto provocó que algunos de sus fans salieran a defenderla de la molestia de la gente: “Dejen de estar criticando” declaró una persona en Instagram.

