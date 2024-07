Niurka Marcos da contundente respuesta a Olga Beerskin tras defender a Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa vedette cubana, Niurka Marcos, acaba de emplear sus redes sociales para darle una muy contundente respuesta a la también actriz y talentosa violinista, Olga Breeskin, con respecto a que arremetió en su contra por salir a defender fieramente a la histrionista de origen ruso, Irina Baeva, tras sus severas criticas y duros comentarios de su participación en la obra de teatro, Aventurera.

Si algo ha causado revuelo en estos últimos días ha sido la dura crítica de Niurka en contra de la presunta expareja de Gabriel Soto, en la que no se han tentado el corazón para señalar que aunque es una mujer hermosa, no tiene el talento necesario para interpretar a una mujer como 'Elena Tejero', asegurando que no baila para nada y parece una "gallina" que están agarrando a escobazos, recibiendo el apoyo de cientos de internautas que piden la salida de Baeva.

Ante toda esta ola de criticas en su contra, especialmente por parte de la actriz de Fuego en la Sangre, Olga decidió arremeter en contra de todos los que han alimentado este hate contra la rusa, afirmando que no podía creer que los mexicanos se prestaran a eso y no se tentaran el corazón: "Me da vergüenza que hablen tan cruelmente, cuando uno habla para destrozar vidas personales, empresas, fuentes de trabajo donde hay necesidad, señores... tiéntense el corazón un poquito".

Y ahora, solo un par de horas después, la actriz de La Fea Más Bella, salió a decirle a Olga que no se enoje tanto, que los comentarios no son en su contra, que al contrario, la respeta mucho y le gusta el trabajo que ha hecho en la puesta en escena antes mencionada, resaltando que aún y cuando en la película no hay una violinista ni tampoco en las obras de teatro pasadas, a ella le quedó perfecto y su talento se agradece.

Finalmente, le señaló que sí hablaba de la película, que en ese caso no debieron de haber homenajeado a la actriz Carmen Salinas, sino a la protagonista del filme que cantaba precioso e hizo una espectacular actuación, y muy contrario a su estilo, jamás alzó la voz ni le dijo de groserías, demostrando que en verdad le tiene un alto grado de respeto, aunque por debajo de las aguas le dejó caer la crítica sobre que su violín no era parte de la obra.

Fuente: Tribuna del Yaqui