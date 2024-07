Olga Breeskin estalla furiosa contra Niurka y defiende a Irina Baeva: "Me da vergüenza"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y violinista, Olga Beerskin, recientemente brindó una entrevista ante varios medios de comunicación, en la que no tuvo reparos al momento de enfrentar a los detractores de Aventurera, por lo que sacó las garras y defendió fieramente a la actriz de origen ruso, Irina Baeva, de las criticas, estallando furiosa en contra de todos los haters, incluso de la vedette cubana, Niurka Marcos, afirmando que le "da vergüenza" ver lo que le ponen.

En los últimos cinco años, Baeva no ha tenido una buena relación con el público mexicano, pues después de que se le acusara de romper el matrimonio entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán, no han parado de atacarla y tacharla de ser una robamaridos, y sin importar que haga, este pasado la sigue a todas partes. Y tal parece que la alcanzó a su mayor oportunidad artística, pues tras debutar en el teatro con la puesta en escena, se ha llenado de comentarios como que no sabe bailar y que debería abandonar el personaje de 'Elena Tejero'.

Y ahora, en la que supuestamente fue la última presentación de la rusa en el Salón de Los Ángeles como Aventurera, la violinista decidió defenderla ante los medios de comunicación, especialmente de la actriz de Fuego en la Sangre, que no ha parado de criticarla a ella y a Juan Osorio, asegurando que posee gran talento: "La respeto como artista, como actriz, como compañera, como cantante, como rusa que ama México. Es una súper artista, le guste a quien le guste, le cuadre a quien le cuadre".

Olag con Irina en Aventurera. Internet

Ante esto, con una gran ira y alzando la voz, Olga, que personifica al personaje de 'Rosaura', declaró que no entendía como es que los mexicanos podían ser tan crueles al momento de emplear las redes sociales como X, antes conocido como Twitter, para escribir cosas tan feas de alguien que ama México: "Tóquense el corazón mis amores, cómo piensan que mis paisanos mexicanos van a tratar así a una rusa enamorada de México desde niña, ¿qué clase de mexicanos somos?".

Con la voz firme y una mirada determinante, señaló que no tenía nada que decir de la cubana en específico, solo que le daba mucha vergüenza ver todos los mensajes y comentarios tan crueles que le han hecho a la actriz de Papá Soltero, destacando que deberían de pensar bien a todos los que afectan con ello: "Me da vergüenza que hablen tan cruelmente, cuando uno habla para destrozar vidas personales, empresas, fuentes de trabajo donde hay necesidad, señores... tiéntense el corazón un poquito".

Fuente: Tribuna del Yaqui