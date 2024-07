'One Piece' ostenta Récord Guinness y no es por ser el anime más largo; descubre la razón

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Si alguna vez te has tomado el tiempo de charlar con un fanático de One Piece, solo tendrá cosas buenas por decirte de la obra de Eiichiro Oda, ya sea por el nivel de excelencia en los dibujos, por lo elaboradas de sus tramas o por lo extenso de su lore; la historia de ‘Monkey D. Luffy’ es una de las más alabadas en el mundo, al grado en el que hay gente que considera que es una de las series más vistas.

Sin embargo, otra de las cosas que One Piece puede presumir es que ostenta un Récord Guinness y no, no se trata por ser uno de los animes de mayor duración de la historia (lo cual puede llegar a intimidar a cualquiera que quiera ver la serie por primera vez). La obra de Eiichiro Oda se ganó la anhelada presea en el año 2014 y fue nada más y nada menos por imprimir alrededor de 320 millones 866 mil copias en todo el mundo.

One Piece ostenta el récord al manga más leído

Créditos: Toei Animation

Esto significa que One Piece es el manga más leído, según los Récord Guinness, quienes afirman que cuenta con la “mayor cantidad de copias editadas de la misma obra de cómic realizada por un único autor”. Como se mencionó anteriormente, la historia de Oda logró obtener este título en le mes de diciembre del año 2014 y desde entonces ha logrado acumular una mayor cantidad de ventas en todo el globo terráqueo.

Como era de esperarse, Oda no dejó pasar el tema desapercibido y emitió un agradecimiento a la organización a quienes les confesó que One Piece es una obra muy importante no solo para él sino para mucha gente que suele enviarle cartas en las que le expresan que gracias a su manga conocieron a su “media naranja”, mientras que otros más le dicen que pudieron conocer a más gente e hicieron a su propia tripulación de nakamas.

“Me siento como si esta cifra récord tuviera posibilidades de unir a igual número de personas. No olvidaré a mis predecesores en el mundo del manga, los colegas con los que trabajé ni a mis lectores, y a partir de ahora quiero poder seguir dibujando una obra que sea digna de este récord”, declaró Oda en aquel momento.

Leyenda

Actualmente One Piece se encuentra en el capítulo mil 111 y está en el arco de Egg Head, en el cual ‘Luffy’ y compañía se enfrentan contra el Gobierno Mundial, lo que representa la segunda mitad de la Gran Línea. Cabe señalar que durante esta semana, los fanáticos de la serie se quedaron con ganas de saber lo que ocurriría debido a que a no se estrenó capítulo gracias a las festividades del Tanabata, celebración que se registra el día 7 de julio.

