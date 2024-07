"Prost.... grotesca": Exhiben a YosStop al destrozar a Luna Bella tras VIDEO en el metro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida influencer y youtuber, YosStop, volvió al centro del escándalo por sus mordaces declaraciones, pues se ha exhibido unos ataques muy fuertes en contra de la creadora de contenido para adultos, Mujer Luna Bella, a la cual no tiene reparos al momento de destrozarla sin piedad y tachar de ser una "prost... grotesca" por fama, después del video íntimo en el metro de la Ciudad de México.

Fue en el año 2017 cuando por primera vez Yosseline Hoffman se lanzó en contra de la exestrella nopor, asegurando que se había dejado meter una botella de champagne por sus partes privadas a cambio de cigarros, tras lo que un año después, en el 2018, cuando la creadora de contenido explicito dijo que fue una violación, esta salió a recalcar que era una mentira que nadie debía de creerle, que era una mujer de lo peor que solo promovía el mal ejemplo a menores, que dice que es libre sexualmente, pero solo hacer por....

Pendej*s los que le crean, nomás quiere sus 5 minutos de fama, ten niña, disfruta.El mismo cuento de siempre, morrillas queriendo ganar fama utilizando la palabra “violación” a su favor. Es una falta de respeto para la gente que realmente vive esto. Pero con tal de tener un poco de atención no importa qué se tengan que inventar", exclamó en su momento.

Yoss arremete contra Luna Bella en el 2018. Twitter @YosSHoffman

Ante este hecho, Luna Bella no se quedó callada y le respondió a la youtuber que ella únicamente era una mujer libre, que hacía lo que deseaba libremente. Incluso en el 2020, cuando Yoss fue encarcelada, a través de su red social de X, que en ese momento era conocido como Twitter exclamó: "Estamos en 2020, no el 2015, apenas les está cayendo el veinte de la clase de persona que es @YosStoP yo se los dije, pero por dedicarme a la vida galante no me creyeron". Incluso abrió un hilo en la que la acusaba de marchar falsamente el 8 de marzo, pues era la que peor trataba a las mujeres.

Y ahora, este lunes 8 de julio del 2024, a siete años del primer comentario en contra de Luna Bella, Yosseline acaba de volver tendencia en X, al viralizar un viejo video en el que la llama "prost... grotesca". Dicho video es del 2018 y se viralizó por el hecho de que Mujer Luna Bella hace unas horas compartió un video de contenido sexual muy explicito, que fue grabado en los vagones del metro de la Ciudad de México, para lo cual no tenía permiso.

En el material audiovisual, YosS afirma que Luna Bella solo usa la frase de vivir la sexualidad libremente para esconder que es una mujer que se vende a hombres que no está conforme con nada y solo busca notoriedad haciendo clases de esta índole y cada vez hace peores para hacerse notar. Cabe mencionar que hasta el momento, ni YosS o Luna Bella han salido a dar declaraciones tras reavivar la llama de su enemistad de hace años.

Fuente: Tribuna del Yaqui