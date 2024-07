"Te miento la madr...": Olivia Collins responde a Alfredo Adame tras llamarla "encueratriz"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La semana pasada se volvió viral que Alfredo Adame de nueva cuenta tenía un pleito en el medio artístico y que otra vez, una mujer era la involucrada. Se trata de Olivia Collins, a quien el actor y conductor insultó con los peores comentarios y todo porque la actriz se negó a participar junto a él en la reciente marcha del orgullo LGBTQ+ en la Ciudad de México.

Que Olivia le hiciera el 'feo' al exconductor del programa Hoy, provocó que este se lanzara en su contra y la hiciera pedazos, afirmando que ni siquiera era una buena actriz: "Es una metiche entrometida, además de ignorante. La verdad es que se quiere dar una importancia que no tiene porque al final de cuentas no es nadie en el medio artístico, no ha sido nadie... Su imagen es de una encueratriz de películas de ficheras vulgares y corrientes", declaró Alfredo a diversos medios la semana pasada.

Tras estas palabras, ahora la artista de 66 años dio su versión de lo sucedido y aclaró cómo fue que decidió poner 'tierra de por medio' con Adame: "No me gusta esta compañía de esta persona en una cosa donde yo voy a apoyar fielmente, convencida, y auténticamente a la comunidad, y esta persona habla pestes de la comunidad, no sé qué estaba haciendo ahí, ese era mi punto", recalcó la intérprete de novelas de TV Azteca y Televisa.

Asimismo, Olivia aclaró que en ningún momento había hecho alguna grosería a Alfredo: "No le hice groserías, no alzamos la voz, ni él ni yo, le dije lo que pensaba, y le dije al RP '¿sabes qué?... mejor me voy porque puede pasar a mayores'". Asimismo, la actriz compartió cuál fue el momento en que enfrentó al actor: "Yo soy muy honesta, muy sincera y le dije 'respeto cómo eres, pero no en este momento del apoyo a la comunidad, porque tú hablas pestes de la comunidad, hablas pestes de tu familia, y creo que no voy contigo, o sea, mi imagen pública no está contigo'".

No obstante, Collins resaltó que, en muchas ocasiones, su forma de reaccionar puede tomarse a mal pues no sabe guardar las apariencias: "Sí soy muy expresiva, con los ojos te miento la madre, por eso soy una gran villana", puntualizó. Finalmente, la actriz de novelas como Mi corazón es tuyo y Dos hogares indicó que pese a todo lo que ha trascendido de su desencuentro con Adame, no se arrepiente de su forma de actuar.

Simplemente que no estaba en el contexto, pero que él diga que me corrieron y me bajaron del camión porque a él lo prefirieron, no es cierto, yo me bajé por mi propia cuenta", remató.

Fuente: Tribuna