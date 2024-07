¡Tiembla Irina Baeva! Geraldine Bazán hace confesión sobre Gabriel Soto: "Es muy fuerte"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este lunes 8 de julio se armó tremendo zafarrancho en el aeropuerto de la CDMX debido a que la prensa captó la llegada de Geraldine Bazán a la capital y de inmediato la abordaron para cuestionarla acerca de lo que está sucediendo con su exmarido Gabriel Soto. Los reporteros cuestionaron a la actriz desde cómo se encuentra el actor tras su reciente hospitalización, así como su presunta ruptura con Irina Baeva.

Como se recordará, fue el pasado sábado por la tarde que se supo que el intérprete de telenovelas de Televisa había sido internado de emergencia en un nosocomio luego de presentar vómito, fuerte dolor de cabeza y presión arterial muy elevada. Tras permanecer hospitalizado varias horas y ser sometido a diversos estudios, Gabriel reapareció en sus redes sociales y afirmó estar mejor de salud luego de tremendo susto.

Pero aunque el mismo histrión ya dio su versión, esta tarde de lunes los medios buscaron a Geraldine para obtener sus declaraciones y ella amablemente respondió. La exestrella de TV Azteca no quiso entrar en detalles y mencionó que ella no era la indicada para hablar del tema: "No soy yo quien tiene que decir nada, está bien, gracias por el interés, obviamente sabes todo y las niñas están tranquilas".

Bazán, quien estaba acompañada de sus hijas Alexa Miranda y Elissa Marie, compartió que ella estaba en contacto directo con Gabriel, pues es el padre de sus hijas y obvio hay preocupación: "Seguirá haciéndose los exámenes pertinentes, él es un hombre fuerte, siempre ha sido un hombre muy fuerte, muy sano, y a veces son cosas de salud... está bien, mis hijas lo van a ver mañana, él está bien", reiteró.

Los reporteros luego cuestionaron a Geraldine sobre qué pensaba de la polémica que enfrentó Soto con Cecilia Galliano, pero se negó a responder: "No tengo nada qué decir". Asimismo, la actriz mexicana no quiso hablar de las declaraciones que hizo su madre Rosalba Ortiz, quien afirmó que Gabriel estaba fingiendo sobre su salud solo para figurar y darse más publicidad en la obra El Precio de la Fama: "Yo no sé, no dije nada del asunto, somos personas diferentes".

Y aunque en el pasado estuvo peleada con el actor por su presunta infidelidad, Geraldine ahora solo tiene buenos deseos para él: "Él siempre va estar bien y yo por supuesto que le deseo que tenga salud". Cabe resaltar que al escuchar las primeras preguntas sobre Irina Baeva, Bazán fue tajante y aseguró que no tenía "nada que decir" al respecto. "Les contesto porque Gabriel es el papá de mis hijas, él está bien, son cosas de salud, y de otros temas no tengo ningún tipo de comentario", declaró.

Fuente: Tribuna