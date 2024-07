Tras renunciar a Televisa y pleito con Shanik Berman, Andrea Legarreta queda fuera de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Andrea Legarreta ha mantenido muy preocupados a sus seguidores debido a que en las últimas semanas ha estado ausentándose del programa Hoy, además de que también se ha alejado de las redes sociales y cada vez hace menos publicaciones. Este lunes 8 de julio la exesposa de Erik Rubín no apareció nuevamente en el matutino de Las Estrellas, provocando diversas reacciones de los televidentes.

Hace algunos días, Andy llamó mucho la atención de la prensa y del público de Televisa debido al incómodo momento que protagonizó con su compañera Shanik Berman, en plena transmisión en vivo. Resulta que la periodista lanzó un mordaz comentario a la actriz de ¡Vivan los niños! por llevar un look color morado y es que dijo que este tono "es el que usan las personas enfermas", lo cual no agradó a la conductora titular.

La mañana de este lunes 8 de julio, el programa Hoy volvió a transmitirse totalmente en vivo, pues la semana pasada se pasaron programas pre-grabados, ya que todo el elenco y producción se encontraban de vacaciones. Si bien los conductores Raúl Araiza, Andrea Escalona, Tania Rincón, Martha Figueroa, Paul Stanley, Galilea Montijo y Arath de la Torre se reincorporaron al matutino, quien no hizo lo mismo fue Legarreta.

Andrea Legarreta abandonó 'Hoy'

La presentadora de 52 años no apareció a cuadro durante esta mañana y esto despertó aún más dudas acerca de su continuidad en el programa. Y es que días atrás Jorge Carbajal ventiló que él tenía información de que Andrea había renunciado a Hoy y que probablemente en 2025 saldría del aire. De momento, esta información no ha sido confirmada y tampoco se ha detallado cuál es la causa de que la conductora no esté en el programa.

Sin embargo, es muy probable que Andy haya extendido su periodo de vacaciones unos días más, para disfrutar de unos merecidos días de descanso de cara a su próximo cumpleaños. El viernes 12 de julio 'La Lega' llegará a los 53 años y ya presumió que uno de sus regalos de cumpleaños será el estreno de la nueva canción de su primogénita, Mía Rubín, cuyo título es La Mala.

Andrea está a punto de celebrar su cumpleaños

