Alistó su muerte: Actriz de Televisa revela que "enfermedad" casi acaba con su carrera

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz, Ana Martín, de nueva cuenta causó una gran impresión entre sus miles de fans, debido a que después de que reveló que como una medida de prevención ha decidido alistar su muerte y dejar bien en claro que desea para su último adiós, ahora realizó otra confesión, en el cual señaló qué "enfermedad" casi acaba con su carrera a pocos años de haber iniciado su carrera en Televisa.

Siendo apenas una joven mujer de 16 años de edad, Martín en la década de los 60's comenzó con sus primeras participaciones en el mundo del espectáculo, en melodramas como Tu Eres Mi Destino y El Pecado de Oyuki, el cual le dio gran reconocimiento y fama, aunque no fue hasta que esteralizó la de Gabriel y Gabriela cuando se inmortalizó como una de las mejores actrices de su época, que lo ha seguido hasta este año 2024, pues es de las más respetadas y queridas por el público y productores.

Fue precisamente por el éxito alcanzado que pudo perderlo todo, pues recientemente, en una entrevista con Horacio Villalobos, recordó que al ver el gran sueldo que le dieron por su actuación, que señaló le permitió comprarse una casa y viajar por varios países, creyó que era intocable y "fundamental" para la empresa anteriormente mencionada y el cine mexicano, hasta que un amigo la ayudó a volver a poner los pies sobre la tierra.

Ana Martín. Internet

Según lo dicho por la actriz de Soy Tu Dueña, como se le estaba elevando el ego hasta el cielo, el fallecido director de cine, Pepe Estrada, le dijo que debía de razonar mejor, pues en realidad nada estaba 100 por ciento seguro, y así como el público le estaba dando su alto estatus, podía dejarla caer en cualquier momento, destacando que: "Me quitó el ego, la fama y todo. Le digo 'es que el país me reclama, Pedrito' y me dice 'a ver, vete a la sala y vas a ver una película que se llama Sunset Boulevard. La vas a ver tres veces y luego platicamos'. Salí de allí y dije 'a mí nadie me reclama'".

Pero, después de haber visto el filme anteriormente mencionado, la reconocida actriz de melodramas como La Desalmada, recalcó que para ella fue muy significativo y pensó que eso que se veía no le podía pasar a ella, por lo que decidió centrarse nuevamente y enfocarse para no permitir tener que experimentar que pasa cuando una estrella pierde el suelo por la fama, asegurando que sin duda esto es una enfermedad que acaba con todo: "El ego es un cáncer para todo ser humano, pienso yo. Soy una actriz sencilla del campo".

Fuente: Tribuna del Yaqui