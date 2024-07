Dani Flow habría sido el causante de que le suspendieran su TikTok a Aleks Syntek

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El reconocido cantante mexicano Aleks Syntek ha vuelto a estar en el ojo del huracán debido a su abierta postura en contra del reguetón, lo que le ha ocasionado varios problemas, especialmente con el popular intérprete de música urbana Dani Flow. Hay que decir que este último cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram y casi 6 millones en TikTok.

Según una amiga cercana a Syntek, Dani Flow no ha parado en hacerle la vida imposible al famoso de 54 años. En una entrevista para la revista TVNotas, la fuente explicó:

Todo comenzó el año pasado, cuando a Syntek le preguntaron en una entrevista por una canción de Dani llamada 'Las que no tienen papá'. Su letra es totalmente soez, llena de groserías e insultos a las mujeres. Totalmente misógina. Aleks dijo que seguramente al crecer le había faltado amor".

Sin embargo, Syntek no anticipó el enojo que sus declaraciones desencadenarían en el joven músico. "Éste se empezó a burlar de su físico con referencias a personajes de caricaturas. Lo peor es que hasta hizo alusión al escándalo de un presunto acoso del que acusaron injustamente a Aleks".

Aparentemente, a principios de este año ambos artistas se reconciliaron gracias a una entrevista de Dani Flow con el Escorpión Dorado, en la que Aleks habló bien de Flow. Dani incluso manifestó su deseo de hacer una colaboración con Syntek. "En realidad, Syntek no quiere saber nada de él. Quiso calmar las aguas porque se dio cuenta de lo peligroso que puede ser Dani con sus palabras y acciones", añadió la fuente.

Al profundizar más en el tema, la persona cercana a Syntek reveló: "Aleks no ha querido hablar de esto, pero ahí te va la exclusiva (ríe). A finales del año pasado, Aleks perdió su cuenta de TikTok con medio millón de seguidores por culpa de Dani. Este, en sus conciertos, comenzó a pedir que reportaran el perfil de Syntek como inapropiado".

Según la fuente, la solicitud del reguetonero rindió frutos y perjudicó a Syntek. "Imagínate la lucha tan baja y el poder que tuvo Dani, que en 3 días le cayeron como 2 mil denuncias a Aleks. Totalmente infundadas ya que este último nunca ha publicado nada inapropiado. Ante tal cantidad de acusaciones, la plataforma le retiró la cuenta a Syntek sin que pudiera hacer algo al respecto", apuntaló.

Finalmente, la amiga de Syntek manifestó que el artista continúa perjudicado por esta situación. "Esto afectó a Aleks, quien hasta el momento no ha podido recuperar la cantidad de seguidores. Trata de restarle importancia porque, ante todo, está su paz mental. Aunque está al tanto de que Dani lo tiene en la mira y no deja de hablar mal de él, sabe que hace las cosas bien, que no promueve esos contenidos negativos y que las cosas caerán por su propio peso", concluyó.

Fuente: Tribuna / Agencia México