Disney prepara secuela de 'El Diablo Viste a la Moda' con Meryl Streep de regreso

Los Ángeles, California. - Disney anunció recientemente la esperada secuela de la icónica película de 2006, El Diablo Viste a la Moda. Según informó el sitio Puck News, Meryl Streep retomará su papel como la poderosa editora de revistas, Miranda Priestly. Aunque aún no se ha confirmado si Anne Hathaway regresará como Andy Sachs, Emily Blunt sí ha sido confirmada para interpretar nuevamente a Emily Charlton.

Pero eso no es todo, pues la noticia llega acompañada de la información de que Aline Brosh McKenna, guionista de la película original, está en negociaciones para escribir la secuela, según Variety. Los primeros informes indican que la trama girará en torno a Priestly enfrentándose a su excolega Charlton, quien ahora es una ejecutiva de alto nivel.

Hay que decir que esta noticia sorprende a muchos fans, ya que hace apenas cuatro meses se les había asegurado que "no tenían que preocuparse por una secuela", a pesar de la existencia del libro La Venganza Viste de Prada de la autora Lauren Weisberger. Por otra parte, Hathaway, en declaraciones anteriores, expresó sus dudas sobre una posible continuación de la historia: "No creo que haya una continuación de esa historia", dijo Hathaway. Aunque bromeó sobre el trío de actores que "seguirá dando premios a otras personas", prefirió que la película original se mantuviera como una obra única.

Hathaway, quien interpretó a la aspirante a periodista Andy Sachs, ha señalado que la película original es especial debido al trabajo en equipo y el amor que todos los involucrados pusieron en el proyecto: "La razón por la que esa película es tan especial es porque éramos un equipo e hicimos ese trabajo, pero en realidad es el amor que todo el mundo le pone. Quedémonos con lo que todos estamos de acuerdo".

Meryl Streep, por su parte, demostró ser una elección inesperada pero acertada para el papel de Priestly. La productora Wendy Finerman, en un episodio del podcast 'Hollywood Gold', recordó cómo algunas personas dudaban de la capacidad de Streep para ser "divertida" en el papel: "Meryl, la gente pensaba que estábamos locos. Hubo gente que me llamó y me dijo: '¿Estás loca? No ha sido graciosa ni un solo día de su vida'. Pero estaba claro que era un mundo diferente para ella, y creo que eso formaba parte de la diversión de lo inesperado".

La expectación por la secuela de El Diablo Viste a la Moda es palpable, y los fans están ansiosos por ver cómo se desarrollará esta nueva entrega y si finalmente Anne Hathaway se unirá al proyecto.

Fuente: Tribuna