Drama en Televisa: Alfredo Adame hunde a Laura Zapata y afirma le gusta de más el tequila

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se ha desatado un drama, dado a que el tan polémico actor y presentador, Alfredo Adame, en una entrevista no tuvo reparo alguno al momento de hundir contundentemente, a la reconocida actriz, Laura Zapata, asegurando que es una mujer a la que le gusta de más el Tequila, burlándose de su carrera y que supuestamente no habría hecho gran cosa en su vida como otras grandes celebridades.

Si se piensa en escándalo y celebridades controvertidas, el nombre de Adame es sin duda uno de los primeros en aparecer, dado a que siempre tiene algo que opinar sobre el resto de sus colegas del mundo del espectáculo. Tal es el caso de las criticas que ha llovido a Irina Baeva por su participación principal en Aventurera, o el caso de Paco Stanley, al cual tachó de ser un violador y que fue asesinado por presuntamente deber miles de pesos en drogas.

Es por ello que durante su presencia en un evento público, se le volvió a detener para hablar varios de los escándalos actuales, primeramente tocando el tema de Olivia Collins, de la cual sumamente molesto declaró que era una mujer "misandrica" que odia a los hombres y por eso habla mal de él, pero que no le interesa la opinión de una mujer que solo es una "encueratriz" que no sabe hacer otra cosa.

Alfredo y Laura. Internet

Siguiendo con los escándalos y menospreciando el trabajo de sus compañeras, cuando se le cuestionó por la actriz de María Mercedes y si haría su biografía, este entre risas dijo que no tendría porque, si no era alguien que tuviera relevancia en su vida, señalando que mejor haría de alguien relevante: "No tampoco, menos, para qué, no para que, pero sí produciría la vida de Rosy Mendoza que sí fue gente icónica, o produciría la vida de Maximiliano de Habsburgo".

Finalmente y para rematar en contra de la exparticipante de MasterChef Celebirty, Adame recalcó a modo de broma, y también para exhibirla, que si se atrevía a hacerla debería de ser patrocinado por una marca de tequila, ya que a ella le gusta mucho eso de beber: "De estas personas no, imagínate, no, para que, solo que me patrocinara algún tequila, ya vez que le gusta mucho el tequila".

Fuente: Tribuna del Yaqui