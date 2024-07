"Es de trastornados": Galilea Montijo exhibe a Andrea Escalona en vivo de 'Hoy' por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la querida actriz y presentadora, Galilea Montijo, se robó las miradas de todos los espectadores de Televisa, debido a que tras las disputas tan mencionadas entre ella y su colega, la conductora Andrea Escalona, recientemente esta la exhibió en pleno programa en vivo de Hoy durante una de las secciones psicológicas más famosas, declarando que tenía un rasgo muy común "de los trastornados".

Si de rivalidades se habla, la de Montijo y Escalona es una de las más intensas que se rumoran que existen en el mundo del espectáculo, debido a que desde hace varios años se dice que la jalisciense querría fuera del programa a la hija de Magda Rodríguez, difuntas productora del programa matutino, pero dado a que fue hija de la productora y es sobrina de la ahora productora de la emisión, Andrea Rodríguez, se dice que no ha tenido éxito en su misión, mientras que Escalona buscaría sobresalir por encima de ella.

Aunque ambas han negado que exista un problema de tal magnitud y al aire se muestran como las mejores amigas, hace meses que se confirmó que las presentadoras del programa de la empresa de Emilio Azcárraga tuvieron una intensa pelea en la que se insultaron y hasta casi llegan a los golpes. Y ahora, una vez sus nombres llamaron la atención en pleno matutino, la mañana del pasado lunes 8 de julio durante la sección de Por El Placer de Vivir.

El motivo es que el doctor en psicología, César Lozano, optó por hablar en su mencionada sección el tema de la felicidad, mencionando qué es y cómo poder encontrarla. Ante esta primicia, Lozano declaró que principalmente había que entender que ser feliz no significaba no tener problemas o estar sonriendo todo el día y a toda era, que eso era "de trastornados", a lo que la presentadora de Netas Divinas lo interrumpió para decir que de Escalona no estuviera hablando, señalando que ella tenía ese "trastorno" de estarse riendo o sonriendo todo el día.

Después de que Montijo señalara a la exactriz de TV Azteca, Escalona entre risas simplemente señaló que eso era cierto y miró hacía la cámara con su usual sonrisa, sin embargo, no se enojó con la conductora de La Casa de los Famosos México, sino que después ambas bromearon con el tema, antes de que Lozano continuara y le pidiera a todos los presentadores que dieran un ejemplo de su felicidad, para resaltar que la felicidad depende de cada quién y es diferente para los individuos. En esta ocasión todos concordaron que en primer lugar estaban sus hijos y después cada aspecto de su vida, que sí era diferente entre sí.

