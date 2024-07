Escándalo en TV Azteca: Pedro Sola estalla y empuja a reportero por ataque a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en TV Azteca acaba de desatarse tremendo escándalo, debido a que recientemente una de sus más reconocidas estrellas de TV, Pedro Sola, durante una entrevista se volvió el centro de atención por haber perdido la paciencia y estallar molesto en contra de uno de los reporteros de Chisme No Like, al cual no dudó en empujarle el micrófono, dado al ataque de preguntas sobre la nueva polémica que envuelve a Ventaneando.

Sola usualmente suele ser un hombre paciente con la prensa y prefiere solo mantenerse callado e ignorar a los reporteros, sin embargo, en esta ocasión perdió el control por las preguntas sobre Ventaneando. Desde hace meses que Pati Chapoy recibió una demanda por despido injustificado por Ernesto Hernández, al cual acusaron de malversación de fondos, de cobrar a celebridades a escondidas y otros malos manejos, que hasta el momento siguen sin ser expuestos.

Ahora, a esa demanda de despido injustificado, se le han sumado dos nuevas de parte de quienes eran su gerente de producción, Guillermo Anzaldo, y productora de piso, Gabriela Pérez. Como de estas demandas no se ha dado información, el reportero aprovechó para cuestionable a Sola que es lo que podía comentar sobre esta situación a su llegada al estreno del musical La Vida Es Mejor Cantando, a lo que este respondió contundente: "Déjame en paz".

Pero, pese a que el colega de Daniel Bisogno pidió que se alejaran y dejó en claro que no hablaría del tema, el reportero de Javier Cierani no quiso quitar el dedo del renglón y le expresó: "Así como tú has entrevistado a tantísimas personas, ¿por qué esta actitud? Solo danos una pequeña entrevista", a lo que Sola molestó tomó su micrófono y lo empujó hacia él sin pronunciar palabra, para después escudarse con aquellas personas que le pedían foto.

Cabe mencionar que no es extraño que al ser reportero del programa de Ceriani con Elisa Beristain, el presentador no quisiera darles declaraciones, pues para los presentadoras de Ventaneando dicho programa no es veraz y tienen una enemistad a causa de los desencuentros de Javier con Bisogno, y esta ya sería la segunda ocasión en que Pedro explota en su contra y visiblemente molesto les grita que no se le acerquen.

Fuente: Tribuna del Yaqui