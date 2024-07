"Está loca": Gala Montes estalla contra su madre; la llama manipuladora y extorsionadora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y cantante, Gala Montes, acaba de emplear sus redes sociales para estallar contra su propia madre, la señora Crista Monte, afirmando que ella "está loca", revelando impactantes secretos de su vida, como que presuntamente sería una manipuladora y extorsionadora. Esta pelea ha devastado a tal punto a la estrella de televisión que ha llorado desconsolada a la cámara pues siempre fue muy unida a su progenitora, incluso fue su manager 18 años.

La exparticipante de La Isla: Desafío Turquía, quien ha consolidado su carrera por su trabajo como actriz en melodramas, tales como el más reciente, Vivir de Amor, apareció públicamente para responder a los duros señalamientos de su madre, Crista Monte, quien fungió como su mánager durante los primeros años de su trayectoria como actriz, y hoy la acusa de correrla, abandonarla y guardarle resentimiento.

Fue la mañana de este martes 9 de abril que en TV Notas compartieron la entrevista con la madre de Gala, en la cual confesó que abrió una pequeña cafetería en Zumpango, lugar adonde se fue a vivir con sus perros, pues señala que es lo mejor dado a que es más barato y por su salud, asegurando que Montes y su hermana "Han decidido estar lejos de mí. Parece que están resentidas conmigo". De igual forma aseguró que habría resentimientos por ideas erróneas de psicólogos y de una expareja.

Ahora, después de que la progenitora de la joven artista afirmara que presuntamente Gala la abandonó luego de ser su representante por casi dos décadas, sin un sueldo base y que no le permitió ahorrar, hecho que llevó a poner una cafetería para sobrevivir, es la artista quien empleó las redes sociales para emitir su postura al respecto, asegurando que: "Me siento muy mal hoy yo no quería hacer público todo esto".

No es que le dé peso a esa nota falsa, es que no está bien, o sea, lo que está pasando, no está bien, y no es tanto la revista, es mi mamá, mi mamá sí tiene todo qué ver, por eso es que estoy así, yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá, nunca, y eso lo voy a ver legalmente, estoy cansada de que me vean la cara", expresó llorando Montes.

Acto seguido, la actriz de El Señor de los Cielos alzó la voz y le envió un contundente mensaje a doña Crista, en el que le suplica que ya es momento de que la deje vivir que no invada todo su espacio y mente, que la deje ser feliz, exhibiendo aparentes maltratos: "Ya déjame en paz, te lo pido por favor, mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas cosas, y me molesta que dé una nota a una revista en donde ella se está haciendo la víctima, cuando aquí la víctima soy yo”.

Sobre el motivo de la molestia de su mamá, Gala manifestó que es porque ya no se deja manipular más, hecho que la señora en la nota dijo que es idea infundada por su terapeuta: "Le dolió que ya no es mi mánager, pero eso es una decisión que yo tenía todo el derecho de tomar, y yo nunca la dejé sola, mi mamá está loca, mi mamá está loca de verdad, como no se hicieron las cosas como ella dijo, porque ella se quería quedar con todo mi dinero".

Perdón que comparta esto ahorita, pero ya estoy cansada de que me esté manipulando, de que me esté amenazando, que me esté extorsionando. Lleva extorsionándome ocho meses, pero llegó un momento en que dije ‘señora, se acabó, yo no voy a seguir manteniendo la casa, no te voy a seguir manteniendo a ti, y yo no voy a seguir pagando tus operaciones, no voy a seguir pagando todas las cosas, porque estoy hasta aquí, porque tengo depresión y me quiero matar", agregó.

En este sentido, la intérprete confesó que se tardó bastante tiempo en apartarse de ella, ya que todo esto que trae arrastrando es por varios años de vivir en esa clase de malos traros: "Desde los 18 años yo debí haber tomado la decisión de decir ¿dónde está mi varo?, ¿dónde está todo lo que he trabajado?, porque yo he trabajado desde los 6 años, señores ustedes me ven de 23 años, pero yo llevó 18 años trabajando sin parar, y mi mamá hace una pu... nota donde dice que yo soy la peor persona del mundo, que soy una hija malagradecida, no señor, no es cierto".

Finalmente, Gala Montes apuntó: #Me robaste 18 años de mi vida porque me pusiste a chambear desde que tengo 6 años, obviamente me voy a dedicar a lo que me enseñaste, pero yo no voy a trabajar para nadie, yo trabajo para mí, y entonces ahorita viene y me está difamando en esas notas y no me parece".

