"Fue desgarrador": Actriz de Televisa pierde a su madre y abuelas en terrible accidente

Ciudad de México.- La famosa actriz, Daniela Álvarez, recientemente brindó una entrevista en el que se sinceró y confesó que perdió a su madre y a sus dos abuelas en un terrible accidente de auto que marcó su vida por completo, pues "fue desgarrador" el despedirse de las personas que más amaba. Mientras todos festejaban y abrazaban a sus familias en pleno Año Nuevo del 2020, la estrella de Televisa lloraba devastada y se despedía de las mujeres por las que está en este mundo.

Hoy en día, Daniela se encuentra llena de felicidad y mucha ilusión al ser una de las protagonistas de Fugitivas, por lo que en TV Notas fue entrevistada para que hablara de su personaje que es una de las que escaparon de prisión, 'Lorena', revelando que se siente muy identificada pues también perdió a su madre en un accidente. Contrario a su papel, Daniela se derrumbó y no soportaba el dolor, pues no solo perdió a la mujer que le dio la vida, sino a dos de sus pilares, su abuela materna y paterna el primer día del 2020.

Según lo narrado por la actriz del melodrama producido por Lucero Suárez, ella es la mayor de tres hermanas y cuando descubrieron el deceso de su madre, también se enfocó en ver por ellas y que no se derrumbaran. Daniela afirmó que otra coincidencia que ve con su personaje y su realidad es que "en Año Nuevo, 'Lorena' se fuga del penal y empieza una vida nueva. El accidente de mi mamá y mis abuelas fue el 1 de enero. Así recibí 2020. Fue un cambio drástico en mi vida. Fue un antes y un después en mi vida".

Daniela y su madre. Internet

Al hablar de lo sucedido, detalló que su padre, su madre, una tía y sus dos abuelas quisieron ir a Taxco para festejar, lo cual parece que les fue de maravilla pues ya venían de regreso, sin imaginarse que a medio camino su felicidad se mancharía con la tragedia, pues un coche invadió su carril y aunque su padre logró dar el "volantazo", aún así el auto golpeó directamente del lado del copiloto: "Mi papá nos marcó por teléfono a mí, a mis hermanas y a mis primos, porque también iba mi tía, hermana de mi mamá, en el coche. Ella sobrevivió".

Una vez en el nosocomio, Álvarez confesó que su mundo se vino abajo cuando la gravedad del asunto la golpeó de lleno cuando su padre los vio y finalmente les dijo la pérdida de sus abuelas, que su tía estaba en coma, permaneciendo así durante varios mes, y finalmente del deceso de su madre: Le pregunté por mi mamá y le dije: 'La quiero ver'. Ahí me dio la noticia. No podía creer todo lo que me decía. Me sentí como en una película. Dije: 'Esto no está pasando. No es real'. ¡Fue desgarrador!".

Finalmente, la actriz señaló que era tal su dolor, pues además de enfrentarse a la tragedia de despedirse de tres de los seres que más amaba en el mundo, también debía ver por sus hermanas y esperar un milagro para su tía, así que tuvo que ir a una tanatologa y tratar de sanar. Actualmente afirma que sigue yendo a terapia y entiende que el duelo es todo un proceso y no solo una mejora lineal, pero que ha aprendido a sobrellevarlo y a entenderlo, por lo que se queda con los mejores momentos que pasó con su familia.

Daniela con elenco de Fugitivas. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui