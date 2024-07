Hermana de Octavio Ocaña da detalles del documental sobre su trágica muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor Octavio Ocaña, dio detalles sobre el primer documental que abordará el trágico asesinato del joven artista, conocido por su papel en la serie de comedia Vecinos. Ahora bien, en una entrevista para el programa Sale el Sol, Bertha ofreció un adelanto del contenido y propósito de este proyecto.

Bertha Ocaña explicó que el documental, titulado El Caso Ocaña, se centrará exclusivamente en los eventos que rodearon la muerte de Octavio. "El documental pues ya es un hecho, se han hecho muchas reuniones y pláticas con las personas que están detrás de ello. Por el momento no puedo compartir más información; sin embargo, sí puedo decirte que el documental es 'El Caso Ocaña'. Lo único de lo que se va a hablar es del caso de Octavio", detalló.

La hermana del intérprete de ‘Benito Rivers’ en Vecinos recalcó que el documental incluirá todos los aspectos del caso, desde los peritajes hasta las fuertes imágenes que se difundieron en su momento. "Este caso tan mediático, tan fuerte, de cómo sucedieron las cosas, de lo que pasó, por supuesto estamos hablando de peritajes, del peritaje de la familia, de las imágenes tan fuertes que se vieron en su momento, todo eso se va a incluir en este documental", afirmó.

Bertha también mencionó que el documental mostrará lo que la familia ha tenido que vivir en relación con el actuar de las autoridades que llevaron el caso. "Posiblemente sean tres o cuatro capítulos, en donde se va a recapitular las entrevistas de todas las personas que en su momento participaron, las más importantes, los testimonios más fuertes y más relevantes del caso, y por supuesto también que en este caso la gente pueda ver la realidad que vivimos aquí, en este país", manifestó.

Nuevo documental de Octavio Ocaña. Foto: Internet

Finalmente, Bertha Ocaña comentó sobre la posible participación de algunos actores de 'Vecinos' y de Nerea González, exnovia de su hermano. "Vamos a participar todos, no es un hecho que pueda decirte si estará o no ella, pero sí te confirmo que no hay como tal un pleito con ella, ni mucho menos. Estoy segura que si yo la busco y le pido participar, seguramente ella lo haría. Es únicamente dar un testimonio, dudo mucho que ella esté cerrada a hacerlo", concluyó.

Este documental promete no solo rendir homenaje a Octavio, sino también buscar justicia y aclarar los detalles de su trágica muerte. La familia Ocaña espera que este proyecto permita a la audiencia conocer la verdad y comprender el dolor y la lucha que han enfrentado desde la pérdida del joven actor.

Fuente: Tribuna