Llegó borracha: Exhiben a conductora de 'VLA' por ir a trabajar en estado inconveniente

Ciudad de México.- Una querida y famosa conductora, quien desde 2017 forma parte de las filas de TV Azteca, fue exhibida en plena transmisión de Venga la Alegría por una escandalosa razón y es que de acuerdo con sus compañeros, ha estado llegando a trabajar en estado inconveniente. Se trata de la también modelo Kristal Silva, quien desde hace tiempo se ha hecho fama de borracha y fiestera.

Durante la emisión del matutino del Ajusco, de ayer lunes 8 de julio, regresó la divertida sección del 'Buzón de Quejas' que conduce 'Margarita McKenzie' (personaje interpretado por 'El Capi' Pérez) y ahí salió a la luz la mala conductora de Kristal. La directiva de RH de Televisión Azteca mencionó que entre las nuevas quejas que tenía era que el programa parecía "kermesse" porque todos hablaban al mismo tiempo y se interrumpían.

'Margarita' mencionó que si no seguían su regla de no interrumpir, los castigaría enviándolos a conducir VLA: Fin de Semana. Sin embargo, la queja que más llamó la atención fue sobre la conductora originaria de Tamaulipas, ya que alguien aseguró que llega con olor a alcohol de forma frecuente: "Kris llega con olor a fiesta", expresó 'McKenzie', mientras varios de sus compañeros confirmaban la situación: "¡Siempre!", gritaron.

Aseguran que Kristal llega en estado inconveniente a 'VLA'

Silva se quejó de esta denuncia y respondió: "Solo en ocasiones especiales señora", a su vez, la directiva se acercó a ella para olerla: "Ahorita no, pero sí me ha tocado que huele como a pintura, que da ganas de echarle botana". "Fue fin de semana tranqui", añadió la acusada. Acto seguido, 'McKenzie' le advirtió a su colaboradora que esto no se podía volver a repetir: "Que sea la última vez, ya la gente lo empezó a notar tu problema".

Por supuesto, la conductora de 32 años no se quedó callada ante la humillación y dijo: "Qué aburridos, son envidiosos porque no tienen vida social como yo". Finalmente, la ejecutiva señaló que el comportamiento de Kris no era digno de una reina de belleza que había ido a Miss Universo: "Ay Kristal, qué vergüenza, qué diría Lupita Jones", expresó 'Margarita' y Silva respondió entre risas: "No sé y no quiero saber".

Fuente: Tribuna y YouTube Venga la Alegría