Nacho Cano teme por su vida tras detención: "Si aparezco muerto ya saben quién fue"

Madrid, España.- Hace unas horas te contábamos que la Policía de Madrid había detenido a Nacho Cano, exintegrante de Mecano, una banda pop que gozó de gran popularidad entre las décadas 80's y 90's, por delitos contra los derechos de inmigrantes y de trabajadores. Sobre el productor musical pesan acusaciones por haber contratado a migrantes en España sin documentación, por lo que fue llevado a la comisaría, aunque más tarde fue puesto en libertad, en espera de que le envíen un citatorio a juzgados.

En un inicio, el compositor de canciones como Vivimos Siempre Juntos, El Profesor de Danza y El Patio optó por guardar silencio, de modo que ningún medio de comunicación consiguió recopilar alguna declaración, pero hace unos minutos brindó comentarios para desmentir los señalamientos. Aseguró que no ha contratado a ninguna persona extranjera en situación irregular y sobre los 17 jóvenes mexicanos que participan en el musical Malinche, subrayó que todos ellos tienen sus papeles en orden.

"No me detuvieron, fui a declarar ante el juez y al final me tomaron la foto y la huella, pero no me detuvieron", dijo el director de escena en una rueda de prensa organizada después de que la noticia se volviera mediática. Al estar todo en regla, Cano infiere que el arresto fue orquestado con el objetivo de "desviar la atención" del clima político que se vive en el país y porque en distintas ocasiones ha demostrado apoyo a la representante del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. Esta última sería la verdadera razón por la cual la Policía insiste en acusarlo.

Cano aseguró que su vida corre peligro debido a sus inclinaciones políticas y que, en todo caso, quien amerita una investigación a fondo no es él, sino el cuerpo policial que está a cargo de "una persona muy cercana a Marlaska (Fernando, ministro del Interior)". El artista dijo todo esto mientras que detrás de él estaban presentes 17 jóvenes mexicanos y de un par de abogados.

Me lo ha dicho mucha gente, van a por mí, van a por mí. Si me encuentran muerto en una cuneta, ya sabéis quién ha sido. El criminal no soy yo, es a la Policía a la que hay que investigar".

Este altercado sería el segundo sin fundamentos dirigido por la comisaría. Recordó que dos semanas atrás, 12 agentes de seguridad acudieron a la escuela donde los becarios toman sus clases de baile y los detuvieron a todos desde las dos de la tarde y los dejaron marchar hasta entrada la madrugada. El grupo le confirmó que los uniformados los obligaron a testificar en contra de Cano.

No dijeron nada, porque aquí todo está claro. Los chicos son becados, no trabajadores, no reciben un sueldo, pero sí tienen un sitio en el que vivir, comida, etc. Ya hubiese querido estar así a su edad. La beca consiste en tomar clases en la escuela y hacer prácticas en el escenario. Posteriormente ellos, participarán en ‘Malinche’ cuando se estrene en México".

