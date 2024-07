A punto de morir: Actor de Televisa es hospitalizado y en 'Sale El Sol' dan dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el reconocido actor de Televisa y cantante, Jorge 'El Coque' Muñiz, informara a través de un comunicado oficial de sus redes sociales que fue hospitalizado de emergencia, hace un par de horas se hizo presente por videollamada en vivo de Sale el Sol, en donde se sinceró sobre sus afección y dio una dura noticia de estas, asegurando que estuvo a puto de morir por ello,

Al ser una de las figuras del espectáculos más queridas, el público temió lo peor cuando el pasado 23 de junio se informó que Muñiz tuvo que ser hospitalizado tras presentar problemas respiratorios y más cuando pocos días después se revelara en otro comunicado que fue un problema en los bronquios que le causó mucho dolor. Esta no es la primera vez que el intérprete de Otra Parte de Ti es hospitalizado, pues hace varios años tuvo que ser operado para prevenir cáncer ante una masa que le descubrieron.

Ahora, este martes 9 de julio, durante su espacio en vivo del matutino de Imagen TV, fue el propio 'Coque' el que compartió que fue diagnosticado con una bronconeumonía aguda junto con una afección pulmonar, asegurando que de no haber ido al medico de inmediato si no se hubiera atendido debidamente, puede ser que actualmente se estuviera hablando de sus últimos momentos de vida y recordado su paso por este mundo.

Ante este hecho, declaró que actualmente ya se encuentra en su hogar mejorando como se espera, por lo que pueden estar tranquilos todos aquellos que temieron una crisis, reconociendo que fue un golpe muy duro, ya que casi lo intuban y vio muy de cerca que se le iba la vida: "Creo que fue una buena lección de vida porque no me lo hubiera esperado. Es entre una bronconeumonía y una afección que venía cargando desde hace mucho tiempo y que no le había puesto atención, por una presión alta y una oxigenación muy baja".

Finalmente, destacó que pasó exactamente ocho días internado, que era más que lo que había durado en toda su vida, agregando que ante todas las descompensaciones que tenía, estuvo en observación constante, le causaron terribles dolores de cabeza que no lo dejaban: "Me tomaron la presión y estaba altísima, me dijeron 'tienes que checar cómo está tu oxígeno', y cuando lo checamos, para mi sorpresa es que estaba oxigenando sobre 59. Esos niveles ya son para entubar a alguien".

Actualmente ya se encuentra en su hogar y ya está recibiendo terapia para mejorar su capacidad pulmonar, por lo que aseguró de manera tajante que su gira musical no será cancelada y en efecto ha abierto nuevas fechas para presentarse en la Ciudad de México, invitando a todos a que se presenten a verlo.

