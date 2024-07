Salió del clóset: Tras fama en TV Azteca, conductor debuta en 'Hoy' y destroza a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien es abiertamente gay desde hace años y que triunfó en TV Azteca, dio un duro golpe a esta televisora y además hundió el rating de Venga la Alegría, debido a que ayer lunes 8 de julio hizo su debut en el programa de la competencia, Hoy. Se trata del reconocido influencer Ricardo Peralta, quien se encuentra haciendo promoción en Televisa ya que participará en la siguiente temporada de La Casa de los Famosos México.

El mexicano, que es un ícono de la comunidad LGBTQ+, saltó a la fama desde hace más de una década cuando creó su canal de YouTube Pepe y Teo con su amigo César Doroteo. Aunque su fuerte son las redes, 'La Loba' hizo una actuación especial en la serie de Azteca, Supertitlán, y ha probado suerte en realitys como LOL, programa producido por Eugenio Derbez, y MasterChef Celebrity donde ganó el primer lugar en 2022.

Sin embargo, este 2024 el también integrante de 'Trío de Tres' se mudará de televisora, ya que firmó su primer contrato para trabajar en San Ángel a través de LCDLF México segunda temporada, que se estrena el próximo domingo 21 de julio. Es por ello que la mañana del lunes, Peralta apareció por primera vez en el foro de Hoy junto a Galilea Montijo, Paul Stanley y Raúl Araiza, con el fin de hablar de la futura experiencia que vivirá.

Sobre su sentir, 'Pepe' mencionó: "Sí estoy nervioso, pero más nervioso por conseguir ropa tan hermosa como la que te van a poner ahí", le dijo a Galilea. Asimismo, el influencer volvió a suplicarle a los televidentes que no voten por él si su participación se torna aburrida: "Si yo me convierto en un mueble, sáquenme pero de ya, en la temporada pasada hubo gente que... (aburría)", mencionó el mexicano de 34.

Ricardo advirtió a los futuros habitantes que si bien, él sabe cocinar, no piensa quedarse con ese 'puesto' dentro del reality, ya que él quiere hacer mucho más: "No quiero cocinar, yo quiero hacer más, mucho más". También se negó a hacer complot antes de entrar a la casa, como ocurrió la temporada pasada, y dijo que los lazos que hará en el reality se darán de forma espontánea y no por planearlo. Finalmente, 'Pepe' aseguró que se mostrará sin filtros en LCDLF México y espera ser del agrado de todos los televidentes.

Voy a ser yo y voy sin miedo, yo no voy a actuar".

Fuente: Tribuna