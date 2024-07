Shock en Televisa: Hija menor de Andrea Legarreta abandona la escuela: "Quiero ser libre"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este martes 9 de julio reporteros captaron a Nina Rubín Legarreta saliendo de las instalaciones de Televisa y la joven actriz accedió a platicar con ellos sobre los proyectos que tiene en puerta y sobre algunos detalles de su vida personal. Entre una de las confesiones, la también cantante y compositora confesó que no quiso continuar con sus estudios de preparatoria y compartió la fuerte razón.

Uno de los temas que abordó la prensa con Nina fue sobre cómo enfrenta las críticas y comentarios negativos sobre su familia, sobre todo después de que sus padres Andrea Legarreta y Erik Rubín confirmaran el fin de su relación sentimental. La también influencer mencionó que no se toma en serio los mensajes que mira en redes sociales e incluso confesó que está en contra de las mismas, por lo que ella prefiere no usarlas.

Un tiempo no usé nada de redes, hasta ahorita empecé a subir cosas, es que las redes son máscaras", expresó la hija de Andy.

Acto seguido, Nina mencionó que contrario a su hermana Mía Rubín, ella prefiere llevar su carrera musical en lo privado y lanzará música de forma anónima. Además confesó que si bien, sí le pide su opinión a su papá, prefiere ser más independiente y realizar todos sus trabajos por sí misma: "Todo mi proceso musical le pido su opinión, pero todo es mío, es muy personal, letras, producciones, armonías, estilo, todo es mío".

Nina Rubín, hija menor de Andrea y Erik Rubín

En cuanto a sus estudios laborales, la joven actriz de teatro, cine y novelas mencionó que de momento no está estudiando nada ya que prefirió abandonar la preparatoria. "Voy a hacer un examen muy bueno, que te da un certificado para hacer la prepa, porque yo decidí personalmente salirme (de la escuela)... no por soberbia, sino porque mi vida no va por ahí, claro que voy a hacer la universidad, pero ahorita dije quiero ser libre".

No obstante, Nina aclaró que sí pretende continuar con sus estudios más adelante, pero resaltó que no planea ejercer, pues está segura que su pasión es el arte: "Es que dije 'quiero prepararme en lo que me encanta y tener el tiempo para hacerlo'". La joven también confesó que está por volver a la pantalla de Televisa ya que se encuentra en las grabaciones de un nuevo melodrama con la productora Carmen Armendáriz, pero no quiso entrar en detalles.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes