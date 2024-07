"Víbora de cascabel": Flor Rubio corre a Ferka de 'VLA' en vivo por este fuerte motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica presentadora y periodista de los espectáculos, Flor Rubio, acaba de volver al escándalo, pues en pleno programa en vivo hizo la inesperada confesión que tuvo que correr a Ferka, una de las actuales participantes de La Academia VLA, de los foros de Venga la Alegría, confesando cual fue el fuerte motivo para tomar aquella inesperada decisión, mientras que llamó "víbora de cascabel" a otra colega.

María Fernanda Quiroz tiene varios meses que no para de estar en medio del escándalo, pues dado a su fuerte carácter y determinación, desde que regresó a la pantalla en MasterChef Celebrity, ha sido constantemente tendencia con sus enfrentamientos y sus mordaces comentarios al momento de defender su opinión. De igual forma se le ha visto con el corazón roto por la infidelidad de su expareja, Jorge Losa, al que llamaba el "amor más grande" de su vida.

Y ahora, su nombre una vez más resuena, pero esta vez en el programa Dulce y Picosito por los comentarios que ha recibido en redes sociales en su más reciente presentación en el reality de cambios inspirado en La Academia, pues la criticaron por su manera de vestir en el matutino de la empresa del Ajusco mientras que se encuentran en un horario familiar, pidiéndole incluso que "respete al público" que la ve cada viernes.

Retomando estos comentarios, Flor al hablar con sus colegas quiso confesar que ella misma por ese atuendo le pidió a la exparticipante de La Isla que por favor se retirara del foro, pero no porque lo considerara una falta de respeto o en un mal plan, sino que lo hizo porque en realidad no podía dejar de verla por lo espectacular que se veía: "Yo le dije a Ferka, se los juro que le dije 'por favor, ya vete que no puedo dejar de verte'", expresó. Por su parte, Analu Salazar declaró que "ese traje no es para ese horario".

Al hablar del mencionado reality, Gabriel Cuevas quiso hacer énfasis en que no deberían de prestarle mucha atención a ciertos comentarios, debido a que también a Kristal Silva la criticaron por su participación, a lo que Analu rápidamente se metió y le recriminó que siempre abandona los programas, haciendo referencia a Survivor México, así que Rubio salió en su defensa y le dijo que la dejará en paz, llamándola "víbora de cascabel".

Cabe mencionar que estos comentarios son comunes entre los presentadores que dan su opinión de una manera más informar a lo de un programa de televisión y de vez en cuando bromean entre ellos y no se toman las cosas de manera personal, pues incluso siguieron hablando, regresando al tema de Ferka, a la que pidieron que volviera con Losa por las declaraciones de amor que dio hace poco en La Isla al enfrentarse contra Christian Estrada.

Fuente: Tribuna del Yaqui